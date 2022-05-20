https://ria.ru/20220520/immunitet-1789744056.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 36,8 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 36,8 процента - РИА Новости, 20.05.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 36,8 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 36,8%, вакцинация первым компонентом проведена более 91,3 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:09
2022-05-20T15:09
2022-05-20T15:09
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 36,8%, вакцинация первым компонентом проведена более 91,3 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет - 36,8%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 91 334 540 раз, полностью - 87 304 035.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 39,2%.
https://ria.ru/20220513/immunitet-1788347593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 36,8 процента
Стопкоронавирус.рф: коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 36,8 процента