https://ria.ru/20220520/immunitet-1789744056.html

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 36,8 процента

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 36,8 процента - РИА Новости, 20.05.2022

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 36,8 процента

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 36,8%, вакцинация первым компонентом проведена более 91,3 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:09

2022-05-20T15:09

2022-05-20T15:09

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 36,8%, вакцинация первым компонентом проведена более 91,3 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет - 36,8%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 91 334 540 раз, полностью - 87 304 035.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 39,2%.

https://ria.ru/20220513/immunitet-1788347593.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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