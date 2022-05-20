https://ria.ru/20220520/gretsiya-1789800210.html
В МИД Греции заявили о нарушении границы турецкими истребителями
В МИД Греции заявили о нарушении границы турецкими истребителями - РИА Новости, 20.05.2022
В МИД Греции заявили о нарушении границы турецкими истребителями
Министерство иностранных дел Греции заявило о беспрецедентном нарушении турецкими истребителями греческого воздушного пространства в районе Александруполиса на... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:50
2022-05-20T17:50
2022-05-20T18:01
в мире
восточная европа
греция
турция
афины
нато
евросоюз
оон
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АФИНЫ, 20 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции заявило о беспрецедентном нарушении турецкими истребителями греческого воздушного пространства в районе Александруполиса на севере страны.Через порт Александруполис идет поставка военной техники в Восточную Европу и к границе Украины."Мы самым решительным образом осуждаем беспрецедентное нарушение национального суверенитета двумя турецкими истребителями, которые незаконно вошли в наше национальное воздушное пространство и приблизились к Александруполису на расстояние всего 2,5 морских мили", - говорится в заявлении, распространенном службой информации греческого МИД.МИД расценил акцию как явную эскалацию турецких провокаций, нарующую "все основные нормы международного права"."Это подрывает сплоченность и главные приоритеты НАТО, а также представляет явную угрозу Европейскому союзу в критический момент, поскольку порт Александруполис является ключевым транспортным узлом для усиления наших союзников", - говорится в заявлении.Послу Турции в Афинах заявлен решительный протест."По указанию министра Никоса Дендиаса генеральный секретарь министерства иностранных дел Фемистоклис Демирис выразил немедленный и решительный протест послу Турции. Одновременно даны указания проинформировать наших союзников и партнеров, а также ЕС, НАТО и ООН", - сообщил МИД.Греция постоянно обвиняет Турцию в провокациях и нарушении международного права. По данным генштаба ВВС Греции, 27 апреля турецкая авиация 168 раз нарушила воздушное пространство Греции в северо-восточной, центральной и юго-восточной части Эгейского моря, в том числе 41 раз военные самолеты пролетели над островами. Как заявил 28 апреля официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому, беспрецедентное количество нарушений греческого воздушного пространства турецкой военной авиацией делает невозможным встречи по мерам доверия с Турцией.В свою очередь в Турции заявляют, что Греция продолжает незаконные, провокационные и агрессивные действия в районе Эгейского моря. 29 апреля турецкие СМИ со ссылкой на источники в сфере национальной обороны сообщили, что ВВС Греции за три дня 30 раз нарушили воздушное пространство Турции.Афины и Анкара пытаются улучшить сложные отношения. Летом 2020 года Греция и Турция три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил. Причиной стало то, что Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.
https://ria.ru/20220517/gretsiya-1788933959.html
https://ria.ru/20220517/gretsiya-1788948068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, восточная европа, греция, турция, афины, нато, евросоюз, оон, никос дендиас
17:50 20.05.2022 (обновлено: 18:01 20.05.2022)
В МИД Греции заявили о нарушении границы турецкими истребителями
В МИД Греции заявили о беспрецедентном нарушении границы турецкими истребителями
АФИНЫ, 20 мая - РИА Новости.
Министерство иностранных дел Греции заявило
о беспрецедентном нарушении турецкими истребителями греческого воздушного пространства в районе Александруполиса на севере страны.
Через порт Александруполис идет поставка военной техники в Восточную Европу и к границе Украины.
"Мы самым решительным образом осуждаем беспрецедентное нарушение национального суверенитета двумя турецкими истребителями, которые незаконно вошли в наше национальное воздушное пространство и приблизились к Александруполису на расстояние всего 2,5 морских мили", - говорится в заявлении, распространенном службой информации греческого МИД.
МИД расценил акцию как явную эскалацию турецких провокаций, нарующую "все основные нормы международного права".
"Это подрывает сплоченность и главные приоритеты НАТО, а также представляет явную угрозу Европейскому союзу в критический момент, поскольку порт Александруполис является ключевым транспортным узлом для усиления наших союзников", - говорится в заявлении.
Послу Турции в Афинах заявлен решительный протест.
"По указанию министра Никоса Дендиаса генеральный секретарь министерства иностранных дел Фемистоклис Демирис выразил немедленный и решительный протест послу Турции. Одновременно даны указания проинформировать наших союзников и партнеров, а также ЕС, НАТО и ООН", - сообщил МИД.
Греция постоянно обвиняет Турцию в провокациях и нарушении международного права. По данным генштаба ВВС Греции, 27 апреля турецкая авиация 168 раз нарушила воздушное пространство Греции в северо-восточной, центральной и юго-восточной части Эгейского моря, в том числе 41 раз военные самолеты пролетели над островами. Как заявил 28 апреля официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому, беспрецедентное количество нарушений греческого воздушного пространства турецкой военной авиацией делает невозможным встречи по мерам доверия с Турцией.
В свою очередь в Турции заявляют, что Греция продолжает незаконные, провокационные и агрессивные действия в районе Эгейского моря. 29 апреля турецкие СМИ со ссылкой на источники в сфере национальной обороны сообщили, что ВВС Греции за три дня 30 раз нарушили воздушное пространство Турции.
Афины и Анкара пытаются улучшить сложные отношения. Летом 2020 года Греция и Турция три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил. Причиной стало то, что Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.