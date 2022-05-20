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В ГД внесли проект об отмене возрастного предела для службы по контракту - РИА Новости, 20.05.2022
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В ГД внесли проект об отмене возрастного предела для службы по контракту
В ГД внесли проект об отмене возрастного предела для службы по контракту - РИА Новости, 20.05.2022
В ГД внесли проект об отмене возрастного предела для службы по контракту
Депутаты "Единой России" Андрей Красов и Андрей Картаполов внесли в Госдуму законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:06
2022-05-20T11:40
россия
госдума рф
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Депутаты "Единой России" Андрей Красов и Андрей Картаполов внесли в Госдуму законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы, следует из документа, опубликованного в думской электронной базе данных.Изменения касаются закона "О воинской обязанности и военной службе". В пояснительной записке уточняется, что сейчас начать служить по контракту могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет."Законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной", — говорится в сопроводительных материалах.Отдельно указывается, что для использования высокоточного оружия и эксплуатации военной техники нужны высокопрофессиональные специалисты, а таковыми они становятся к 40-45 годам.По мнению авторов инициативы, эти подходы позволять привлечь больше специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским на военную службу по контракту.
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россия, госдума рф, вооруженные силы рф, безопасность
11:06 20.05.2022 (обновлено: 11:40 20.05.2022)
 
В ГД внесли проект об отмене возрастного предела для службы по контракту

Депутаты Госдумы от ЕР призвали убрать возрастной предел для первой службы по контракту

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Депутаты "Единой России" Андрей Красов и Андрей Картаполов внесли в Госдуму законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы, следует из документа, опубликованного в думской электронной базе данных.
Изменения касаются закона "О воинской обязанности и военной службе". В пояснительной записке уточняется, что сейчас начать служить по контракту могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет.
"Законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной", — говорится в сопроводительных материалах.
Отдельно указывается, что для использования высокоточного оружия и эксплуатации военной техники нужны высокопрофессиональные специалисты, а таковыми они становятся к 40-45 годам.
По мнению авторов инициативы, эти подходы позволять привлечь больше специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским на военную службу по контракту.
Призывник переодевается в военную форму - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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РоссияГосдума РФВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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