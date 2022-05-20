https://ria.ru/20220520/gosduma-1789668032.html

В ГД внесли проект об отмене возрастного предела для службы по контракту

В ГД внесли проект об отмене возрастного предела для службы по контракту - РИА Новости, 20.05.2022

В ГД внесли проект об отмене возрастного предела для службы по контракту

Депутаты "Единой России" Андрей Красов и Андрей Картаполов внесли в Госдуму законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:06

2022-05-20T11:06

2022-05-20T11:40

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Депутаты "Единой России" Андрей Красов и Андрей Картаполов внесли в Госдуму законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы, следует из документа, опубликованного в думской электронной базе данных.Изменения касаются закона "О воинской обязанности и военной службе". В пояснительной записке уточняется, что сейчас начать служить по контракту могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет."Законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной", — говорится в сопроводительных материалах.Отдельно указывается, что для использования высокоточного оружия и эксплуатации военной техники нужны высокопрофессиональные специалисты, а таковыми они становятся к 40-45 годам.По мнению авторов инициативы, эти подходы позволять привлечь больше специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским на военную службу по контракту.

https://ria.ru/20220401/prizyv-1780843330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, вооруженные силы рф, безопасность