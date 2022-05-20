https://ria.ru/20220520/google-1789709191.html

Суд по иску "360" арестовал активы "дочки" Google на полмиллиарда рублей

Суд по иску "360" арестовал активы "дочки" Google на полмиллиарда рублей - РИА Новости, 20.05.2022

Суд по иску "360" арестовал активы "дочки" Google на полмиллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы по заявлению АО "Телеканал 360" арестовал денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл",... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:26

2022-05-20T13:26

2022-05-20T13:33

россия

google

происшествия

360° подмосковье (телеканал)

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению АО "Телеканал 360" арестовал денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", российскому подразделению Google, на общую сумму 500 миллионов рублей, следует из опубликованного определения суда.Обеспечительные меры приняты в деле по иску телеканала, требующего обязать ответчиков Google Ireland Limited, Google LLC и ООО "Гугл" восстановить доступ к заблокированным YouTube-каналам истца.Гендиректор телеканала "360" Алексей Каклюгин ранее сообщил РИА Новости, что в марте Google без уведомления и объяснения причин заблокировал каналы на YouTube, в том числе "Телеканал 360" и "Новости Подмосковья", посвященный исключительно повестке Московской области. Каклюгин отметил, что YouTube-каналы развивали с 2014 года, на момент блокировки их аудитория составляла более 2 миллионов подписчиков. Он также заявил, что телеканал подаст в суд на Google с требованием о восстановлении доступа к своим YouTube-каналам и выплате судебной неустойки. Предварительные слушания по иску АО "Телеканал 360" назначены на 14 июля.Ранее активы Google также на сумму 500 миллионов рублей были арестованы в трех других делах – по аналогичным искам телеканала RT, телекомпании НТВ и компании "ГПМ Развлекательное телевидение" (телеканалы ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3). Кроме того, до этого счета российской структуры Google уже были арестованы судом в деле по иску футбольного клуба "Ахмат" и судебными приставами в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда". Представитель Google 29 апреля сообщил в суде, что со счетов компании на депозит ФССП на тот момент было перечислено 9 миллиардов рублей.Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. В настоящее время иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва медиа", ОРТ.Российское подразделение Google 18 мая уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве, так как "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".В начале марта сообщалось, что компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20220518/prilozheniya-1789316568.html

https://ria.ru/20220518/google-1789215699.html

https://ria.ru/20220514/zakharova-1788552794.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, google, происшествия, 360° подмосковье (телеканал)