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Двое офицеров Росгвардии стали Героями России за подвиги на Украине - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/geroy-1789671483.html
Двое офицеров Росгвардии стали Героями России за подвиги на Украине
Двое офицеров Росгвардии стали Героями России за подвиги на Украине - РИА Новости, 20.05.2022
Двое офицеров Росгвардии стали Героями России за подвиги на Украине
Два офицера Росгвардии удостоены звания Героя России за подвиги в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:24
2022-05-20T11:27
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Два офицера Росгвардии удостоены звания Героя России за подвиги в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил медаль "Золотая звезда" полковнику Александру Белоглазову и полковнику полиции Андрею Фроленкову."Офицеры Росгвардии удостоены звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Торжественная церемония награждения прошла в Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского в подмосковной Балашихе", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что начальник центра специального назначения "Витязь" Белоглазов грамотно организовал действия подразделений спецназа на опасном направлении, в результате чего все поставленные задачи были выполнены. Кроме того, он проявил личное мужество и отвагу в боевой обстановке, занимая удобные для ведения огня, но опасные для жизни позиции.Замкомандира отряда ОМОН Росгвардии Фроленков командовал подразделением, которое захватило стратегически важный объект, не допустив при этом человеческих жертв и необратимых последствий. Благодаря действиям офицера объект был взят под контроль без единого выстрела.
https://ria.ru/20220415/beret-1783671383.html
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безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, ситуация в днр и лнр
11:24 20.05.2022 (обновлено: 11:27 20.05.2022)
 
Двое офицеров Росгвардии стали Героями России за подвиги на Украине

Офицеры Росгвардии Белоглазов и Фроленков стали Героями России за подвиги на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Два офицера Росгвардии удостоены звания Героя России за подвиги в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил медаль "Золотая звезда" полковнику Александру Белоглазову и полковнику полиции Андрею Фроленкову.
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"Офицеры Росгвардии удостоены звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Торжественная церемония награждения прошла в Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского в подмосковной Балашихе", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что начальник центра специального назначения "Витязь" Белоглазов грамотно организовал действия подразделений спецназа на опасном направлении, в результате чего все поставленные задачи были выполнены. Кроме того, он проявил личное мужество и отвагу в боевой обстановке, занимая удобные для ведения огня, но опасные для жизни позиции.
Замкомандира отряда ОМОН Росгвардии Фроленков командовал подразделением, которое захватило стратегически важный объект, не допустив при этом человеческих жертв и необратимых последствий. Благодаря действиям офицера объект был взят под контроль без единого выстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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