https://ria.ru/20220520/geroy-1789671483.html

Двое офицеров Росгвардии стали Героями России за подвиги на Украине

Двое офицеров Росгвардии стали Героями России за подвиги на Украине - РИА Новости, 20.05.2022

Двое офицеров Росгвардии стали Героями России за подвиги на Украине

Два офицера Росгвардии удостоены звания Героя России за подвиги в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:24

2022-05-20T11:24

2022-05-20T11:27

специальная военная операция на украине

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Два офицера Росгвардии удостоены звания Героя России за подвиги в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил медаль "Золотая звезда" полковнику Александру Белоглазову и полковнику полиции Андрею Фроленкову."Офицеры Росгвардии удостоены звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Торжественная церемония награждения прошла в Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского в подмосковной Балашихе", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что начальник центра специального назначения "Витязь" Белоглазов грамотно организовал действия подразделений спецназа на опасном направлении, в результате чего все поставленные задачи были выполнены. Кроме того, он проявил личное мужество и отвагу в боевой обстановке, занимая удобные для ведения огня, но опасные для жизни позиции.Замкомандира отряда ОМОН Росгвардии Фроленков командовал подразделением, которое захватило стратегически важный объект, не допустив при этом человеческих жертв и необратимых последствий. Благодаря действиям офицера объект был взят под контроль без единого выстрела.

https://ria.ru/20220415/beret-1783671383.html

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Кирилл Волков

безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, ситуация в днр и лнр