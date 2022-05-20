https://ria.ru/20220520/geroy-1789671483.html
Двое офицеров Росгвардии стали Героями России за подвиги на Украине
Двое офицеров Росгвардии стали Героями России за подвиги на Украине - РИА Новости, 20.05.2022
Двое офицеров Росгвардии стали Героями России за подвиги на Украине
Два офицера Росгвардии удостоены звания Героя России за подвиги в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:24
2022-05-20T11:24
2022-05-20T11:27
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Два офицера Росгвардии удостоены звания Героя России за подвиги в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил медаль "Золотая звезда" полковнику Александру Белоглазову и полковнику полиции Андрею Фроленкову."Офицеры Росгвардии удостоены звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Торжественная церемония награждения прошла в Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского в подмосковной Балашихе", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что начальник центра специального назначения "Витязь" Белоглазов грамотно организовал действия подразделений спецназа на опасном направлении, в результате чего все поставленные задачи были выполнены. Кроме того, он проявил личное мужество и отвагу в боевой обстановке, занимая удобные для ведения огня, но опасные для жизни позиции.Замкомандира отряда ОМОН Росгвардии Фроленков командовал подразделением, которое захватило стратегически важный объект, не допустив при этом человеческих жертв и необратимых последствий. Благодаря действиям офицера объект был взят под контроль без единого выстрела.
https://ria.ru/20220415/beret-1783671383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, ситуация в днр и лнр
11:24 20.05.2022 (обновлено: 11:27 20.05.2022)
Двое офицеров Росгвардии стали Героями России за подвиги на Украине
Офицеры Росгвардии Белоглазов и Фроленков стали Героями России за подвиги на Украине