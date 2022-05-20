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В Германии женщина пересела на лошадь из-за высоких цен на бензин - РИА Новости, 20.05.2022
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В Германии женщина пересела на лошадь из-за высоких цен на бензин
В Германии женщина пересела на лошадь из-за высоких цен на бензин - РИА Новости, 20.05.2022
В Германии женщина пересела на лошадь из-за высоких цен на бензин
В немецком городе Шупбах фермер и инструктор по верховой езде Стефани Кирхнер отказалась от автомобиля и теперь ездит на работу на запряженной лошадьми повозке... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T22:21
2022-05-20T22:21
европа
в мире
германия
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В немецком городе Шупбах фермер и инструктор по верховой езде Стефани Кирхнер отказалась от автомобиля и теперь ездит на работу на запряженной лошадьми повозке ради экономии на бензине, пишет Washington Post."Так больше не могло продолжаться &lt;…&gt; Я знаю, что стоимость сена и всего остального также подскочит, так что я решила сэкономить немного денег", — сказала женщина.В статье уточняется, что теперь на дорогу от дома до работы Кирхнер тратит час вместо привычных десяти минут, однако это позволят ей сэкономить до 250 евро (чуть больше 16 тысяч рублей. — Прим. ред.) в месяц.По ее словам, с нынешними ценами на топливо многие перешли бы на гужевой транспорт, если бы городская инфраструктура была более приспособлена к этому.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Запад объявил о новых санкциях против Москвы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России. Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220519/germaniya-1789611343.html
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европа, в мире, германия
22:21 20.05.2022
 
В Германии женщина пересела на лошадь из-за высоких цен на бензин

WP: из-за топливного кризиса немецкий коневод стала добираться до работы верхом

© РИА Новости / Ольга СеменоваКонная повозка на одной из центральных улиц Берлина
Конная повозка на одной из центральных улиц Берлина - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Ольга Семенова
Конная повозка на одной из центральных улиц Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В немецком городе Шупбах фермер и инструктор по верховой езде Стефани Кирхнер отказалась от автомобиля и теперь ездит на работу на запряженной лошадьми повозке ради экономии на бензине, пишет Washington Post.
"Так больше не могло продолжаться <…> Я знаю, что стоимость сена и всего остального также подскочит, так что я решила сэкономить немного денег", — сказала женщина.
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В статье уточняется, что теперь на дорогу от дома до работы Кирхнер тратит час вместо привычных десяти минут, однако это позволят ей сэкономить до 250 евро (чуть больше 16 тысяч рублей. — Прим. ред.) в месяц.
По ее словам, с нынешними ценами на топливо многие перешли бы на гужевой транспорт, если бы городская инфраструктура была более приспособлена к этому.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Запад объявил о новых санкциях против Москвы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России. Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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