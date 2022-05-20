https://ria.ru/20220520/germaniya-1789850841.html

В Германии женщина пересела на лошадь из-за высоких цен на бензин

В Германии женщина пересела на лошадь из-за высоких цен на бензин - РИА Новости, 20.05.2022

В Германии женщина пересела на лошадь из-за высоких цен на бензин

В немецком городе Шупбах фермер и инструктор по верховой езде Стефани Кирхнер отказалась от автомобиля и теперь ездит на работу на запряженной лошадьми повозке... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T22:21

2022-05-20T22:21

2022-05-20T22:21

европа

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германия

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В немецком городе Шупбах фермер и инструктор по верховой езде Стефани Кирхнер отказалась от автомобиля и теперь ездит на работу на запряженной лошадьми повозке ради экономии на бензине, пишет Washington Post."Так больше не могло продолжаться <…> Я знаю, что стоимость сена и всего остального также подскочит, так что я решила сэкономить немного денег", — сказала женщина.В статье уточняется, что теперь на дорогу от дома до работы Кирхнер тратит час вместо привычных десяти минут, однако это позволят ей сэкономить до 250 евро (чуть больше 16 тысяч рублей. — Прим. ред.) в месяц.По ее словам, с нынешними ценами на топливо многие перешли бы на гужевой транспорт, если бы городская инфраструктура была более приспособлена к этому.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Запад объявил о новых санкциях против Москвы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России. Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220519/germaniya-1789611343.html

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европа

германия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

европа, в мире, германия