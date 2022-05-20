https://ria.ru/20220520/gepard-1789774048.html

СМИ: Германия поставит на Украину зенитные установки Gepard в июле

СМИ: Германия поставит на Украину зенитные установки Gepard в июле - РИА Новости, 20.05.2022

СМИ: Германия поставит на Украину зенитные установки Gepard в июле

Украина только в июле получит от Германии первые 15 зенитных самоходных установок Gepard, которые ранее обещала поставить немецкая сторона, сообщило немецкое... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:41

2022-05-20T16:41

2022-05-20T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

германия

украина

минобороны германии

кристина ламбрехт

алексей резников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787136115_0:0:2496:1404_1920x0_80_0_0_44c6069b111b7659041f877daeaa9cf1.jpg

БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Украина только в июле получит от Германии первые 15 зенитных самоходных установок Gepard, которые ранее обещала поставить немецкая сторона, сообщило немецкое агентство dpa.По его данным, таков "результат переговоров" главы минобороны Германии Кристине Ламбрехт с ее украинским коллегой Алексеем Резниковым. Сообщается, что речь также идет об обучении украинских военнослужащих со стороны ВС ФРГ, а также о поставках почти 60 тысяч единиц боеприпасов. Кроме того, в течение лета планируется поставка еще 15 зенитных установок."Сейчас мы сотрудничаем, чтобы гарантировать, что первые 15 Gepard с полностью обученными экипажами с середины июля будут в полной готовности", - заявила Ламбрехт, слова которой приводятся в сообщении. Ранее немецкие СМИ писали, что власти ФРГ после объявления о намерении поставить Украине самоходные зенитные установки Gepard пока не смогли найти поставщиков необходимых боеприпасов,Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/oruzhie-1787768051.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, германия, украина, минобороны германии, кристина ламбрехт, алексей резников