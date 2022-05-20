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СМИ: Германия поставит на Украину зенитные установки Gepard в июле - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/gepard-1789774048.html
СМИ: Германия поставит на Украину зенитные установки Gepard в июле
СМИ: Германия поставит на Украину зенитные установки Gepard в июле - РИА Новости, 20.05.2022
СМИ: Германия поставит на Украину зенитные установки Gepard в июле
Украина только в июле получит от Германии первые 15 зенитных самоходных установок Gepard, которые ранее обещала поставить немецкая сторона, сообщило немецкое... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:41
2022-05-20T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
германия
украина
минобороны германии
кристина ламбрехт
алексей резников
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Украина только в июле получит от Германии первые 15 зенитных самоходных установок Gepard, которые ранее обещала поставить немецкая сторона, сообщило немецкое агентство dpa.По его данным, таков "результат переговоров" главы минобороны Германии Кристине Ламбрехт с ее украинским коллегой Алексеем Резниковым. Сообщается, что речь также идет об обучении украинских военнослужащих со стороны ВС ФРГ, а также о поставках почти 60 тысяч единиц боеприпасов. Кроме того, в течение лета планируется поставка еще 15 зенитных установок."Сейчас мы сотрудничаем, чтобы гарантировать, что первые 15 Gepard с полностью обученными экипажами с середины июля будут в полной готовности", - заявила Ламбрехт, слова которой приводятся в сообщении. Ранее немецкие СМИ писали, что власти ФРГ после объявления о намерении поставить Украине самоходные зенитные установки Gepard пока не смогли найти поставщиков необходимых боеприпасов,Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/oruzhie-1787768051.html
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, германия, украина, минобороны германии, кристина ламбрехт, алексей резников
16:41 20.05.2022 (обновлено: 17:33 20.05.2022)
 
СМИ: Германия поставит на Украину зенитные установки Gepard в июле

СМИ: Украина в июле получит из Германии первые 15 зенитных установок Gepard

CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling / Германская зенитная самоходная установка Gepard
Германская зенитная самоходная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Германская зенитная самоходная установка Gepard. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Украина только в июле получит от Германии первые 15 зенитных самоходных установок Gepard, которые ранее обещала поставить немецкая сторона, сообщило немецкое агентство dpa.
По его данным, таков "результат переговоров" главы минобороны Германии Кристине Ламбрехт с ее украинским коллегой Алексеем Резниковым. Сообщается, что речь также идет об обучении украинских военнослужащих со стороны ВС ФРГ, а также о поставках почти 60 тысяч единиц боеприпасов. Кроме того, в течение лета планируется поставка еще 15 зенитных установок.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 16:34
Бербок сообщила о планах поставить на Украину современные танки и гаубицы
"Сейчас мы сотрудничаем, чтобы гарантировать, что первые 15 Gepard с полностью обученными экипажами с середины июля будут в полной готовности", - заявила Ламбрехт, слова которой приводятся в сообщении. Ранее немецкие СМИ писали, что власти ФРГ после объявления о намерении поставить Украине самоходные зенитные установки Gepard пока не смогли найти поставщиков необходимых боеприпасов,
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСитуация в ДНР и ЛНРГерманияУкраинаМинобороны ГерманииКристина ЛамбрехтАлексей Резников
 
 
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