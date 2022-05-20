20:57 20.05.2022 (обновлено: 23:20 20.05.2022)
Австрийская OMV открыла счет в Газпромбанке для платы за газ в рублях
Австрийская OMV будет оплачивать газ в рублях через конвертацию в Газпромбанке
OMV — австрийская нефтяная компания. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Австрийская OMV решила перейти на систему оплаты поставок российского газа в рублях, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря компании.
"OMV присоединяется к другим европейским компаниям, которые переводят платежи в евро за российский газ в Газпромбанк, сообщила она в пятницу, добавив, что не ожидает проблем при переводе в рубли", — отмечается в статье.
Как заявил пресс-секретарь компании, механизм выплат OMV не противоречит санкциям.
"Мы считаем наши платежные обязательства выполненными с переводом суммы в евро", — добавляет пресс-секретарь.
Ранее глава компании Альфред Штерн заявил, что следующий платеж за российский газ будет в мае, а также отметил, что OMV анализирует вопрос оплаты российского газа в рублях согласно новой схеме и разрабатывает решение, которое не будет противоречить санкционному режиму.
OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.
Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.