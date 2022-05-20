https://ria.ru/20220520/gaz-1789841579.html

Австрийская OMV открыла счет в Газпромбанке для платы за газ в рублях

Австрийская OMV открыла счет в Газпромбанке для платы за газ в рублях - РИА Новости, 20.05.2022

Австрийская OMV открыла счет в Газпромбанке для платы за газ в рублях

Австрийская OMV решила перейти на систему оплаты поставок российского газа в рублях, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря компании. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T20:57

2022-05-20T20:57

2022-05-20T23:20

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Австрийская OMV решила перейти на систему оплаты поставок российского газа в рублях, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря компании.Как заявил пресс-секретарь компании, механизм выплат OMV не противоречит санкциям. "Мы считаем наши платежные обязательства выполненными с переводом суммы в евро", — добавляет пресс-секретарь.Ранее глава компании Альфред Штерн заявил, что следующий платеж за российский газ будет в мае, а также отметил, что OMV анализирует вопрос оплаты российского газа в рублях согласно новой схеме и разрабатывает решение, которое не будет противоречить санкционному режиму.OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.C 27 апреля Газпром приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220520/gaz-1789701668.html

https://ria.ru/20220520/platezh-1789809553.html

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Ольга Филиппова

экономика, omv, природный газ, австрия, россия, санкции в отношении россии, альфред штерн