https://ria.ru/20220520/gaz-1789841306.html
Алиханов попросил Путина поднять "потолок" поставок газа в Калининград
Алиханов попросил Путина поднять "потолок" поставок газа в Калининград - РИА Новости, 20.05.2022
Алиханов попросил Путина поднять "потолок" поставок газа в Калининград
Калининградский губернатор Антон Алиханов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его поднять "потолок" поставок газа в регион,... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T20:55
2022-05-20T20:55
2022-05-20T20:55
экономика
цены на нефть
литва
калининградская область
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764697597_0:132:3157:1909_1920x0_80_0_0_31166896e537d01485b8f470221b570e.jpg
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его поднять "потолок" поставок газа в регион, которые идут транзитом через Литву, с 2,5 млрд до 3,1 млрд кубов в год."Нам нужно всего 3,1 - это с запасом, лет на 5-7, нам хватит для того, чтобы развивать жилищное строительство и промышленность. Поэтому просили бы дать поручение, чтобы нам вот этот "потолок" - а сейчас он у нас установлен всего 2,5 млрд, чтобы нам его приподняли", - попросил Алиханов.По словам губернатора, сейчас в регионе прекращена выдача технических условий на газ, поэтому программа догазификации находится "на паузе". Алиханов сообщил, что этот вопрос уже обсуждался с "Газпромом", были найдены временные решения. Алиханов отметил, что газопровод в Калиниградскую область идет через территорию Литвы, технические возможности по договору с литовской стороной позволяют "качать 10,5 млн куб. метров в день", или "порядка 3,7 млрд кубов в год".Путин пообещал обсудить с "Газпромом" вопрос о возможности увеличить поставки газа в Калининградскую область."Это можно сделать, что вы предложили, можно начать и увеличивать поставки сжиженного природного газа, там же вся инфраструктура для этого создана. Я с "Газпромом" обязательно поговорю на этот счет", - ответил на просьбу Путин.
https://ria.ru/20220520/alikhanov-1789829583.html
https://ria.ru/20220520/putin-1789817682.html
литва
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764697597_426:0:3157:2048_1920x0_80_0_0_79838fa796a0fa28173d53112032ce25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, литва, калининградская область, газпром
Алиханов попросил Путина поднять "потолок" поставок газа в Калининград
Губернатор Алиханов попросил Путина поднять "потолок" поставок газа в Калининград
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его поднять "потолок" поставок газа в регион, которые идут транзитом через Литву, с 2,5 млрд до 3,1 млрд кубов в год.
"Нам нужно всего 3,1 - это с запасом, лет на 5-7, нам хватит для того, чтобы развивать жилищное строительство и промышленность. Поэтому просили бы дать поручение, чтобы нам вот этот "потолок" - а сейчас он у нас установлен всего 2,5 млрд, чтобы нам его приподняли", - попросил Алиханов.
По словам губернатора, сейчас в регионе прекращена выдача технических условий на газ, поэтому программа догазификации находится "на паузе". Алиханов сообщил, что этот вопрос уже обсуждался с "Газпромом
", были найдены временные решения. Алиханов отметил, что газопровод в Калиниградскую область идет через территорию Литвы
, технические возможности по договору с литовской стороной позволяют "качать 10,5 млн куб. метров в день", или "порядка 3,7 млрд кубов в год".
Путин пообещал обсудить с "Газпромом" вопрос о возможности увеличить поставки газа в Калининградскую область
.
"Это можно сделать, что вы предложили, можно начать и увеличивать поставки сжиженного природного газа, там же вся инфраструктура для этого создана. Я с "Газпромом" обязательно поговорю на этот счет", - ответил на просьбу Путин.