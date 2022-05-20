https://ria.ru/20220520/gaz-1789841306.html

Алиханов попросил Путина поднять "потолок" поставок газа в Калининград

Алиханов попросил Путина поднять "потолок" поставок газа в Калининград - РИА Новости, 20.05.2022

Алиханов попросил Путина поднять "потолок" поставок газа в Калининград

Калининградский губернатор Антон Алиханов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его поднять "потолок" поставок газа в регион,... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T20:55

2022-05-20T20:55

2022-05-20T20:55

экономика

цены на нефть

литва

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газпром

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его поднять "потолок" поставок газа в регион, которые идут транзитом через Литву, с 2,5 млрд до 3,1 млрд кубов в год."Нам нужно всего 3,1 - это с запасом, лет на 5-7, нам хватит для того, чтобы развивать жилищное строительство и промышленность. Поэтому просили бы дать поручение, чтобы нам вот этот "потолок" - а сейчас он у нас установлен всего 2,5 млрд, чтобы нам его приподняли", - попросил Алиханов.По словам губернатора, сейчас в регионе прекращена выдача технических условий на газ, поэтому программа догазификации находится "на паузе". Алиханов сообщил, что этот вопрос уже обсуждался с "Газпромом", были найдены временные решения. Алиханов отметил, что газопровод в Калиниградскую область идет через территорию Литвы, технические возможности по договору с литовской стороной позволяют "качать 10,5 млн куб. метров в день", или "порядка 3,7 млрд кубов в год".Путин пообещал обсудить с "Газпромом" вопрос о возможности увеличить поставки газа в Калининградскую область."Это можно сделать, что вы предложили, можно начать и увеличивать поставки сжиженного природного газа, там же вся инфраструктура для этого создана. Я с "Газпромом" обязательно поговорю на этот счет", - ответил на просьбу Путин.

https://ria.ru/20220520/alikhanov-1789829583.html

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экономика, цены на нефть, литва, калининградская область, газпром