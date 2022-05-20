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Финская Gasum начнет разбирательство в суде по контракту с "Газпромом" - РИА Новости, 20.05.2022
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Финская Gasum начнет разбирательство в суде по контракту с "Газпромом"
Финская Gasum начнет разбирательство в суде по контракту с "Газпромом" - РИА Новости, 20.05.2022
Финская Gasum начнет разбирательство в суде по контракту с "Газпромом"
Финская Gasum уведомила, что не намерена платить за поставки российского газа в рублях, а также начинает арбитражное разбирательство в отношении контракта на... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:48
2022-05-20T18:48
россия
экономика
газпром экспорт
gasum
финляндия
природный газ
в мире
газпром
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Финская Gasum уведомила, что не намерена платить за поставки российского газа в рублях, а также начинает арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа, сообщил "Газпром экспорт" (100% дочерняя компания "Газпрома").Ранее в пятницу Gasum заявила о том, что поставки газа из России в Финляндию прекратятся в 7 утра 21 мая."Финская компания "Газум" 17 мая сообщила, что инициирует арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа с ООО "Газпром экспорт". В компании также заявили, что не намерены осуществлять платежи в рублях в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 года и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом", - говорится в сообщении компании.В апреле "Газпром экспорт" уведомил Gasum, что согласованные в договоре с ней платежи должны в будущем осуществляться в рублях, а не в евро. Однако Gasum не приняла это предложение. Так как у компаний были существенные разногласия и по другим требованиям договора, то Gasum решила передать все споры, связанные с контрактом, в арбитраж.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме Газпромбанк для расчётов иностранных покупателей за газ будет открывать специальные валютные и рублевые счета. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего — зачислять рубли на счёт покупателя газа. Расчёты с поставщиком — "Газпромом" — будут осуществляться уже с этого счёта.
https://ria.ru/20220520/gazoprovod-1789790613.html
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россия, экономика, газпром экспорт, gasum, финляндия, природный газ, в мире, газпром
18:48 20.05.2022
 
Финская Gasum начнет разбирательство в суде по контракту с "Газпромом"

Финская Gasum уведомила о начале разбирательства по контракту на поставку газа из России

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Финская Gasum уведомила, что не намерена платить за поставки российского газа в рублях, а также начинает арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа, сообщил "Газпром экспорт" (100% дочерняя компания "Газпрома").
Ранее в пятницу Gasum заявила о том, что поставки газа из России в Финляндию прекратятся в 7 утра 21 мая.
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"Финская компания "Газум" 17 мая сообщила, что инициирует арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа с ООО "Газпром экспорт". В компании также заявили, что не намерены осуществлять платежи в рублях в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 года и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом", - говорится в сообщении компании.
В апреле "Газпром экспорт" уведомил Gasum, что согласованные в договоре с ней платежи должны в будущем осуществляться в рублях, а не в евро. Однако Gasum не приняла это предложение. Так как у компаний были существенные разногласия и по другим требованиям договора, то Gasum решила передать все споры, связанные с контрактом, в арбитраж.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме Газпромбанк для расчётов иностранных покупателей за газ будет открывать специальные валютные и рублевые счета. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего — зачислять рубли на счёт покупателя газа. Расчёты с поставщиком — "Газпромом" — будут осуществляться уже с этого счёта.
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