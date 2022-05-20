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В ЕС назвали новых поставщиков СПГ - РИА Новости, 20.05.2022
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В ЕС назвали новых поставщиков СПГ
В ЕС назвали новых поставщиков СПГ - РИА Новости, 20.05.2022
В ЕС назвали новых поставщиков СПГ
ЕС планирует до лета заключить трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставку СПГ в рамках усилий по прекращению зависимости от России, написал глава РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:29
2022-05-20T14:29
в мире
экономика
владимир путин
россия
израиль
египет
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. ЕС планирует до лета заключить трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставку СПГ в рамках усилий по прекращению зависимости от России, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге."Что касается диверсификации поставок, то Еврокомиссия и США уже договорились о дополнительных поставках СПГ… Мы также работаем с Канадой над возможными поставками СПГ и водорода. Евросоюз планирует до лета заключить трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставки СПГ", - сообщил Боррель.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Как заявили в МИД РФ, Москва активно разворачивает инфраструктуру для переориентации поставок нефти и газа на Восток на фоне агрессивных действий ЕС в энергетической сфере, при этом ожидается, что доходы России от нефти и газа не сократятся.В РФ отмечали, что отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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в мире, экономика, владимир путин, россия, израиль, египет, евросоюз, жозеп боррель
14:29 20.05.2022
 
В ЕС назвали новых поставщиков СПГ

Боррель: ЕС заключит трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставку СПГ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. ЕС планирует до лета заключить трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставку СПГ в рамках усилий по прекращению зависимости от России, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.
"Что касается диверсификации поставок, то Еврокомиссия и США уже договорились о дополнительных поставках СПГ… Мы также работаем с Канадой над возможными поставками СПГ и водорода. Евросоюз планирует до лета заключить трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставки СПГ", - сообщил Боррель.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
Как заявили в МИД РФ, Москва активно разворачивает инфраструктуру для переориентации поставок нефти и газа на Восток на фоне агрессивных действий ЕС в энергетической сфере, при этом ожидается, что доходы России от нефти и газа не сократятся.
В РФ отмечали, что отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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В миреЭкономикаВладимир ПутинРоссияИзраильЕгипетЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
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