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Финская GASUM заявила, что поставки газа из России прекратятся 21 мая - РИА Новости, 20.05.2022
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Финская GASUM заявила, что поставки газа из России прекратятся 21 мая
Финская GASUM заявила, что поставки газа из России прекратятся 21 мая - РИА Новости, 20.05.2022
Финская GASUM заявила, что поставки газа из России прекратятся 21 мая
Поставки газа из России в Финляндию прекратятся в 07:00 утра в субботу, говорится в сообщении финской компании Gasum. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:20
2022-05-20T17:39
экономика
природный газ
финляндия
россия
gasum
эспоо
швеция
газпром экспорт
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 мая — РИА Новости. Поставки газа из России в Финляндию прекратятся в 07:00 утра в субботу, говорится в сообщении финской компании Gasum."Во второй половине дня в пятницу, 20 мая, "Газпром экспорт" сообщил Gasum, что поставки природного газа в Финляндию по договору будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 года, в 07:00", — указывается на сайте.Gasum Oy основана в 1994 году, финская государственная энергетическая компания, расположенная в Эспоо, Финляндия, импортирует и продает природный газ. Gasum владеет 17 заводами по переработке биогаза в Финляндии и Швеции, это крупнейший переработчик биоразлагаемых отходов в странах Северной Европы. Кроме того, Gasum продает ветровую энергию и предоставляет различные услуги на энергетическом рынке.
https://ria.ru/20220520/peskov-1789701276.html
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экономика, природный газ, финляндия, россия, gasum, эспоо, швеция, газпром экспорт
13:20 20.05.2022 (обновлено: 17:39 20.05.2022)
 
Финская GASUM заявила, что поставки газа из России прекратятся 21 мая

Финская GASUM сообщила о прекращении поставок газа из России с утра 21 мая 2022 года

© AFP 2022 / Lehtikuva/Vesa MoilanenТрубы на заводе газовой компании Gasum в Райкколе
Трубы на заводе газовой компании Gasum в Райкколе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / Lehtikuva/Vesa Moilanen
Трубы на заводе газовой компании Gasum в Райкколе
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 мая — РИА Новости. Поставки газа из России в Финляндию прекратятся в 07:00 утра в субботу, говорится в сообщении финской компании Gasum.
"Во второй половине дня в пятницу, 20 мая, "Газпром экспорт" сообщил Gasum, что поставки природного газа в Финляндию по договору будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 года, в 07:00", — указывается на сайте.
Gasum Oy основана в 1994 году, финская государственная энергетическая компания, расположенная в Эспоо, Финляндия, импортирует и продает природный газ. Gasum владеет 17 заводами по переработке биогаза в Финляндии и Швеции, это крупнейший переработчик биоразлагаемых отходов в странах Северной Европы. Кроме того, Gasum продает ветровую энергию и предоставляет различные услуги на энергетическом рынке.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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ЭкономикаПриродный газФинляндияРоссияGasumЭспооШвецияГазпром Экспорт
 
 
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