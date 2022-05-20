https://ria.ru/20220520/gaz-1789707133.html

Финская GASUM заявила, что поставки газа из России прекратятся 21 мая

Финская GASUM заявила, что поставки газа из России прекратятся 21 мая - РИА Новости, 20.05.2022

Финская GASUM заявила, что поставки газа из России прекратятся 21 мая

Поставки газа из России в Финляндию прекратятся в 07:00 утра в субботу, говорится в сообщении финской компании Gasum. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:20

2022-05-20T13:20

2022-05-20T17:39

экономика

природный газ

финляндия

россия

gasum

эспоо

швеция

газпром экспорт

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 мая — РИА Новости. Поставки газа из России в Финляндию прекратятся в 07:00 утра в субботу, говорится в сообщении финской компании Gasum."Во второй половине дня в пятницу, 20 мая, "Газпром экспорт" сообщил Gasum, что поставки природного газа в Финляндию по договору будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 года, в 07:00", — указывается на сайте.Gasum Oy основана в 1994 году, финская государственная энергетическая компания, расположенная в Эспоо, Финляндия, импортирует и продает природный газ. Gasum владеет 17 заводами по переработке биогаза в Финляндии и Швеции, это крупнейший переработчик биоразлагаемых отходов в странах Северной Европы. Кроме того, Gasum продает ветровую энергию и предоставляет различные услуги на энергетическом рынке.

https://ria.ru/20220520/peskov-1789701276.html

финляндия

россия

эспоо

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экономика, природный газ, финляндия, россия, gasum, эспоо, швеция, газпром экспорт