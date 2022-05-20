https://ria.ru/20220520/gaz-1789701668.html

В Польше признали, что перевод оплаты газа в рубли стал успехом для России

В Польше признали, что перевод оплаты газа в рубли стал успехом для России - РИА Новости, 20.05.2022

В Польше признали, что перевод оплаты газа в рубли стал успехом для России

Тот факт, что многие потребители российского газа согласились на новую схему оплаты в рублях, говорит об успехе Москвы, пишет польское издание WNP. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:08

2022-05-20T13:08

2022-05-20T17:01

экономика

владимир путин

россия

брюссель

eni

еврокомиссия

газпромбанк

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493429_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_08322e3067c929164812ecb714fabe66.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Тот факт, что многие потребители российского газа согласились на новую схему оплаты в рублях, говорит об успехе Москвы, пишет польское издание WNP.В качестве примера в статье приводятся итальянская компания Eni и венгерская MOL, которые "без проблем перешли на расчеты в рублях".Как предположили в WNP, Еврокомиссия сама могла повлиять на то, что некоторые компании согласились на российскую схему оплаты."Хотя Брюссель и настаивает на санкциях против России, но одновременно подсказывает, как их можно обойти", — говорится в материале.Накануне вице-премьер Александр Новак на просветительском марафоне "Новые горизонты" заявил о 54 компаниях, заключивших контракт с ООО "Газпром экспорт". Около половины из них, по его словам, уже открыли специальные счета в уполномоченном банке для оплаты газа в рублях.Владимир Путин после введения масштабных санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.

https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789367808.html

https://ria.ru/20220517/sanktsii-1788943181.html

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, владимир путин, россия, брюссель, eni , еврокомиссия, газпромбанк, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии