https://ria.ru/20220520/gaz-1789701668.html
В Польше признали, что перевод оплаты газа в рубли стал успехом для России
В Польше признали, что перевод оплаты газа в рубли стал успехом для России - РИА Новости, 20.05.2022
В Польше признали, что перевод оплаты газа в рубли стал успехом для России
Тот факт, что многие потребители российского газа согласились на новую схему оплаты в рублях, говорит об успехе Москвы, пишет польское издание WNP. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:08
2022-05-20T13:08
2022-05-20T17:01
экономика
владимир путин
россия
брюссель
eni
еврокомиссия
газпромбанк
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Тот факт, что многие потребители российского газа согласились на новую схему оплаты в рублях, говорит об успехе Москвы, пишет польское издание WNP.В качестве примера в статье приводятся итальянская компания Eni и венгерская MOL, которые "без проблем перешли на расчеты в рублях".Как предположили в WNP, Еврокомиссия сама могла повлиять на то, что некоторые компании согласились на российскую схему оплаты."Хотя Брюссель и настаивает на санкциях против России, но одновременно подсказывает, как их можно обойти", — говорится в материале.Накануне вице-премьер Александр Новак на просветительском марафоне "Новые горизонты" заявил о 54 компаниях, заключивших контракт с ООО "Газпром экспорт". Около половины из них, по его словам, уже открыли специальные счета в уполномоченном банке для оплаты газа в рублях.Владимир Путин после введения масштабных санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.
https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789367808.html
https://ria.ru/20220517/sanktsii-1788943181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, брюссель, eni , еврокомиссия, газпромбанк, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
13:08 20.05.2022 (обновлено: 17:01 20.05.2022)
В Польше признали, что перевод оплаты газа в рубли стал успехом для России
Польская WNP пишет, что российская схема платы за газ в рублях оказалась успешной