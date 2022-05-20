https://ria.ru/20220520/gaz-1789676006.html

В Челябинской области увеличат компенсацию за покупку газового оборудования

В Челябинской области увеличат компенсацию за покупку газового оборудования - РИА Новости, 20.05.2022

В Челябинской области увеличат компенсацию за покупку газового оборудования

Социальная выплата на приобретение и установку внутридомового газового оборудования для отдельных категорий граждан в Челябинской области будет увеличена с 60... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:43

2022-05-20T11:43

2022-05-20T11:43

челябинская область

челябинская область

общество

кунашакский район

россия

природный газ

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая – РИА Новости. Социальная выплата на приобретение и установку внутридомового газового оборудования для отдельных категорий граждан в Челябинской области будет увеличена с 60 до 100 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.По словам главы региона, газификация по-прежнему в топе обращений жителей региона, и власти усиленными темпами работают по программам газификации и догазификации муниципалитетов. Но не у всех людей есть финансовая возможность заплатить за установку оборудования в своем доме, уточнил он, напомнив, что в прошлом году он инициировал новую меру социальной поддержки — компенсацию затрат на покупку и установку газового оборудования в размере 60 тысяч рублей некоторым категориям пенсионеров, инвалидам I и II групп, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами с низким доходом."Сейчас, когда все дорожает, и газовое оборудование не исключение, поддержка жителей не должна утратить свою эффективность. Поэтому предлагаю повысить социальную выплату по приобретению внутридомового газового оборудования с 60 до 100 тысяч рублей. Законопроект подписал, направил в законодательное собрание области. Уверен, депутаты мою инициативу поддержат", - написал Текслер в своем Telegram-канале.По данным пресс-службы правительства региона, в 2022 году данной мерой соцподдержки уже воспользовались 345 человек на общую сумму 20,16 миллиона рублей. В 2021 году 256 граждан получили компенсацию на сумму 14,8 миллиона рублей, уточняет пресс-служба.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социальных отношений региона, по состоянию на 1 мая 2022 года, всего с начала реализации закона области (с 1 июля 2021 года) поставлены на учет в целях предоставления единовременной социальной выплаты 1162 заявителя. Планируется, что за получением выплаты обратятся более 4 тысяч человек, уточнили в пресс-службе. "На реализацию закона области в 2022 году в областном бюджете предусмотрено 109,98 миллиона рублей. В 2022 году, по состоянию на 1 мая 2022 года, единовременная социальная выплата предоставлена 345 гражданам на общую сумму 20,16 миллиона рублей. Реализация закона будет продолжена", - цитирует пресс-служба слова министра социальных отношений региона Ирины Буториной.По словам 73-летней жительницы Кунашакского района Мавжиды Юсуповой, у которой большой дом и его нужно отапливать, она воспользовалась новой инициативой губернатора. "Раньше топили дровами, покупали по три машины в год. А ведь их ещё нужно перетаскать. В холодное время дом за ночь остывал, его постоянно приходилось подтапливать. Готовили на баллонном газу, баллонов также привозили не один и не два. Сейчас – красота. В доме стало теплее и даже уютнее. Очень много забот с плеч сразу свалилось", - цитирует пресс-служба минсоца слова Юсуповой.

https://ria.ru/20220504/gazifikatsiya-1786773028.html

https://ria.ru/20220518/blagoustroystvo-1789186819.html

https://ria.ru/20220511/vuzy-1787899599.html

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Владимир Лаврентьев

челябинская область, общество, кунашакский район, россия, природный газ, алексей текслер