https://ria.ru/20220520/gaz-1789649504.html

Вице-президент ЕК заявил, что платить за газ в рублях ненормально

Вице-президент ЕК заявил, что платить за газ в рублях ненормально - РИА Новости, 20.05.2022

Вице-президент ЕК заявил, что платить за газ в рублях ненормально

Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, находящийся с визитом в Эстонии, заявил, что платить за российский природный газ в рублях "ненормально" и... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:34

2022-05-20T09:34

2022-05-20T11:43

экономика

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газпромбанк

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 мая - РИА Новости. Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, находящийся с визитом в Эстонии, заявил, что платить за российский природный газ в рублях "ненормально" и европейские компании должны оплачивать его исключительно в евро.По его словам, в последние дни выяснилось, что ряд крупных европейских газовых компаний открыли счета в "Газпромбанке", через которые сделанные в евро платежи конвертируются в российские рубли."Это ненормально. Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли", - сказал в пятницу Тиммерманс порталу эстонского телерадиовещания ERR.Вице-президент ЕК отметил, что Центральный банк России находится под санкциями, а власти РФ стараются удержать его на плаву иностранной валютой, что не разрешено санкциями. "Компании по договорам должны платить только в евро. Это прописано в договорах. (Владимир) Путин требует нарушения договоров",-подчеркнул он.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.

https://ria.ru/20220520/gaz-1789624960.html

https://ria.ru/20220520/zamerzanie-1789616815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, владимир путин, украина, венгрия, газпромбанк, еврокомиссия, евросоюз, франс тиммерманс