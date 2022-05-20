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Вице-президент ЕК заявил, что платить за газ в рублях ненормально - РИА Новости, 20.05.2022
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Вице-президент ЕК заявил, что платить за газ в рублях ненормально
Вице-президент ЕК заявил, что платить за газ в рублях ненормально - РИА Новости, 20.05.2022
Вице-президент ЕК заявил, что платить за газ в рублях ненормально
Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, находящийся с визитом в Эстонии, заявил, что платить за российский природный газ в рублях "ненормально" и... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:34
2022-05-20T11:43
экономика
россия
владимир путин
украина
венгрия
газпромбанк
еврокомиссия
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 мая - РИА Новости. Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, находящийся с визитом в Эстонии, заявил, что платить за российский природный газ в рублях "ненормально" и европейские компании должны оплачивать его исключительно в евро.По его словам, в последние дни выяснилось, что ряд крупных европейских газовых компаний открыли счета в "Газпромбанке", через которые сделанные в евро платежи конвертируются в российские рубли."Это ненормально. Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли", - сказал в пятницу Тиммерманс порталу эстонского телерадиовещания ERR.Вице-президент ЕК отметил, что Центральный банк России находится под санкциями, а власти РФ стараются удержать его на плаву иностранной валютой, что не разрешено санкциями. "Компании по договорам должны платить только в евро. Это прописано в договорах. (Владимир) Путин требует нарушения договоров",-подчеркнул он.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
https://ria.ru/20220520/gaz-1789624960.html
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экономика, россия, владимир путин, украина, венгрия, газпромбанк, еврокомиссия, евросоюз, франс тиммерманс
09:34 20.05.2022 (обновлено: 11:43 20.05.2022)
 
Вице-президент ЕК заявил, что платить за газ в рублях ненормально

Вице-президент ЕК Тиммерманс назвал ненормальной оплату за российский газ в рублях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 мая - РИА Новости. Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, находящийся с визитом в Эстонии, заявил, что платить за российский природный газ в рублях "ненормально" и европейские компании должны оплачивать его исключительно в евро.
По его словам, в последние дни выяснилось, что ряд крупных европейских газовых компаний открыли счета в "Газпромбанке", через которые сделанные в евро платежи конвертируются в российские рубли.
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"Это ненормально. Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли", - сказал в пятницу Тиммерманс порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Вице-президент ЕК отметил, что Центральный банк России находится под санкциями, а власти РФ стараются удержать его на плаву иностранной валютой, что не разрешено санкциями. "Компании по договорам должны платить только в евро. Это прописано в договорах. (Владимир) Путин требует нарушения договоров",-подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинУкраинаВенгрияГазпромбанкЕврокомиссияЕвросоюзФранс Тиммерманс
 
 
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