https://ria.ru/20220520/gaz-1789624960.html

Во Франции заявили о рекордном доходе России от поставок газа в Европу

Во Франции заявили о рекордном доходе России от поставок газа в Европу - РИА Новости, 20.05.2022

Во Франции заявили о рекордном доходе России от поставок газа в Европу

Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в этом году на фоне резкого роста цен на голубое топливо, пишет в статье для... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T02:11

2022-05-20T02:11

2022-05-20T09:55

экономика

россия

европа

украина

газпром

евросоюз

северный поток — 2

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в этом году на фоне резкого роста цен на голубое топливо, пишет в статье для французской газеты Echos обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi.Автор публикации отметил, что члены ЕС ежедневно отправляют 200 миллионов долларов "Газпрому", несмотря на "санкции, громкие заявления и обещания эмбарго".По его мнению, Россия выиграла первый раунд "энергетической битвы", поскольку даже если Евросоюз станет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок.Обозреватель Echos также отметил, что сверхприбыли "Газпрома" полностью окупили газопровод "Северный поток — 2".Европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220516/gaz-1788790556.html

https://ria.ru/20220517/gaz-1789124291.html

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экономика, россия, европа, украина, газпром, евросоюз, северный поток — 2, санкции в отношении россии, франция, в мире