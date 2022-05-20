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Во Франции заявили о рекордном доходе России от поставок газа в Европу - РИА Новости, 20.05.2022
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Во Франции заявили о рекордном доходе России от поставок газа в Европу
Во Франции заявили о рекордном доходе России от поставок газа в Европу - РИА Новости, 20.05.2022
Во Франции заявили о рекордном доходе России от поставок газа в Европу
Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в этом году на фоне резкого роста цен на голубое топливо, пишет в статье для... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T02:11
2022-05-20T09:55
экономика
россия
европа
украина
газпром
евросоюз
северный поток — 2
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в этом году на фоне резкого роста цен на голубое топливо, пишет в статье для французской газеты Echos обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi.Автор публикации отметил, что члены ЕС ежедневно отправляют 200 миллионов долларов "Газпрому", несмотря на "санкции, громкие заявления и обещания эмбарго".По его мнению, Россия выиграла первый раунд "энергетической битвы", поскольку даже если Евросоюз станет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок.Обозреватель Echos также отметил, что сверхприбыли "Газпрома" полностью окупили газопровод "Северный поток — 2".Европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220516/gaz-1788790556.html
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экономика, россия, европа, украина, газпром, евросоюз, северный поток — 2, санкции в отношении россии, франция, в мире
02:11 20.05.2022 (обновлено: 09:55 20.05.2022)
 
Во Франции заявили о рекордном доходе России от поставок газа в Европу

Французская Echos пишет, что Россия получит рекордные $100 миллиардов от продажи газа ЕС

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции
Рабочие на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в этом году на фоне резкого роста цен на голубое топливо, пишет в статье для французской газеты Echos обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi.
Автор публикации отметил, что члены ЕС ежедневно отправляют 200 миллионов долларов "Газпрому", несмотря на "санкции, громкие заявления и обещания эмбарго".

"Благодаря резкому росту цен Россия должна получить 100 миллиардов долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья", — считает Колен.

По его мнению, Россия выиграла первый раунд "энергетической битвы", поскольку даже если Евросоюз станет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок.

"Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а Владимир Путин одерживает верх в этой ситуации", — говорится в статье.

Обозреватель Echos также отметил, что сверхприбыли "Газпрома" полностью окупили газопровод "Северный поток — 2".
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В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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ЭкономикаРоссияЕвропаУкраинаГазпромЕвросоюзСеверный поток — 2Санкции в отношении РоссииФранцияВ мире
 
 
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