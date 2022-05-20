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Латвия намерена обходиться без российского газа, заявил глава МИД - РИА Новости, 20.05.2022
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Латвия намерена обходиться без российского газа, заявил глава МИД
Латвия намерена обходиться без российского газа, заявил глава МИД - РИА Новости, 20.05.2022
Латвия намерена обходиться без российского газа, заявил глава МИД
Латвия намеревается обходиться без российского газа, заявил в ночь на пятницу глава МИД Эдгар Ринкевич. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T00:23
2022-05-20T00:24
эдгар ринкевич
в мире
владимир путин
россия
украина
рига
нато
природный газ
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КАИР, 20 мая — РИА Новости. Латвия намеревается обходиться без российского газа, заявил в ночь на пятницу глава МИД Эдгар Ринкевич.Министр отметил, что спецоперацию на Украине "необходимо завершить как можно скорее".По его словам, Рига уверена в том, что НАТО поддержит страны Прибалтики при отражении "любых угроз".Также министр сообщил в интервью катарскому телеканалу, что на саммите альянса в Мадриде планируется "выработать новые принципы НАТО".Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
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эдгар ринкевич, в мире, владимир путин, россия, украина, рига, нато, природный газ
00:23 20.05.2022 (обновлено: 00:24 20.05.2022)
 
Латвия намерена обходиться без российского газа, заявил глава МИД

Глава МИД Латвии Ринкевич: страна намерена обходиться без российского газа

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Александр Максименко
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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Архивное фото
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КАИР, 20 мая — РИА Новости. Латвия намеревается обходиться без российского газа, заявил в ночь на пятницу глава МИД Эдгар Ринкевич.
"Мы планируем возвести станции (снабжения – ред.) газом и обходиться без российского газа", — сказал Ринкевич телеканалу Al Jazeera.
Министр отметил, что спецоперацию на Украине "необходимо завершить как можно скорее".
По его словам, Рига уверена в том, что НАТО поддержит страны Прибалтики при отражении "любых угроз".
Также министр сообщил в интервью катарскому телеканалу, что на саммите альянса в Мадриде планируется "выработать новые принципы НАТО".
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
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Эдгар РинкевичВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаРигаНАТОПриродный газ
 
 
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