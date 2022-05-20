https://ria.ru/20220520/gaz-1789618374.html

Латвия намерена обходиться без российского газа, заявил глава МИД

Латвия намерена обходиться без российского газа, заявил глава МИД - РИА Новости, 20.05.2022

Латвия намерена обходиться без российского газа, заявил глава МИД

Латвия намеревается обходиться без российского газа, заявил в ночь на пятницу глава МИД Эдгар Ринкевич. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T00:23

2022-05-20T00:23

2022-05-20T00:24

эдгар ринкевич

в мире

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нато

природный газ

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КАИР, 20 мая — РИА Новости. Латвия намеревается обходиться без российского газа, заявил в ночь на пятницу глава МИД Эдгар Ринкевич.Министр отметил, что спецоперацию на Украине "необходимо завершить как можно скорее".По его словам, Рига уверена в том, что НАТО поддержит страны Прибалтики при отражении "любых угроз".Также министр сообщил в интервью катарскому телеканалу, что на саммите альянса в Мадриде планируется "выработать новые принципы НАТО".Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

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эдгар ринкевич, в мире, владимир путин, россия, украина, рига, нато, природный газ