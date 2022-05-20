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Власти китайского города Фуюань хотят нарастить торговлю с Россией

Власти китайского города Фуюань хотят нарастить торговлю с Россией - РИА Новости, 20.05.2022

Власти китайского города Фуюань хотят нарастить торговлю с Россией

Власти китайского города Фуюань, расположенного в провинции Хэйлунцзян на границе с Хабаровским краем, заинтересованы в наращивании торговли с Россией, для чего РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T07:00

2022-05-20T07:00

2022-05-20T07:00

экономика

россия

фуюань

хэйлунцзян

пекин

в мире

китай

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ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Власти китайского города Фуюань, расположенного в провинции Хэйлунцзян на границе с Хабаровским краем, заинтересованы в наращивании торговли с Россией, для чего вводят различные меры стимулирования импорта, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбин.Отмечается, что "в комплекс мер, разработанных местными властями в целях стимулирования импорта из-за рубежа, входят частичное покрытие логистических затрат, поощрение за организацию переработки импортного сырья, а также различные налоговые вычеты".Фуюань — городской округ уездного уровня, расположенный на самом востоке провинции Хэйлунцзян на границе с Хабаровским краем. Его население составляет порядка 100 тысяч человек. Город позиционирует себя как международный транспортный хаб, имеет аэропорт и речной пункт пропуска, через который в период навигации по Амуру осуществляются грузоперевозки с Россией.

россия

фуюань

хэйлунцзян

пекин

китай

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экономика, россия, фуюань, хэйлунцзян, пекин, в мире, китай