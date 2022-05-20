Власти китайского города Фуюань хотят нарастить торговлю с Россией
Генконсульство: власти китайского города Фуюань хотят нарастить торговлю с Россией
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Власти китайского города Фуюань, расположенного в провинции Хэйлунцзян на границе с Хабаровским краем, заинтересованы в наращивании торговли с Россией, для чего вводят различные меры стимулирования импорта, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбин.
"В приграничном китайском городе Фуюань заинтересованы в расширении внешней торговли с Россией. Местные власти утвердили льготную политику в отношении предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. В рамках обнародованных недавно преференций существенные выплаты смогут получить китайские компании, импортирующие древесину, уголь и сельскохозяйственную продукцию из нашей страны", — говорится в сообщении дипмиссии.
Отмечается, что "в комплекс мер, разработанных местными властями в целях стимулирования импорта из-за рубежа, входят частичное покрытие логистических затрат, поощрение за организацию переработки импортного сырья, а также различные налоговые вычеты".
Фуюань — городской округ уездного уровня, расположенный на самом востоке провинции Хэйлунцзян на границе с Хабаровским краем. Его население составляет порядка 100 тысяч человек. Город позиционирует себя как международный транспортный хаб, имеет аэропорт и речной пункт пропуска, через который в период навигации по Амуру осуществляются грузоперевозки с Россией.