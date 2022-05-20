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Власти китайского города Фуюань хотят нарастить торговлю с Россией - РИА Новости, 20.05.2022
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Власти китайского города Фуюань хотят нарастить торговлю с Россией
Власти китайского города Фуюань хотят нарастить торговлю с Россией - РИА Новости, 20.05.2022
Власти китайского города Фуюань хотят нарастить торговлю с Россией
Власти китайского города Фуюань, расположенного в провинции Хэйлунцзян на границе с Хабаровским краем, заинтересованы в наращивании торговли с Россией, для чего РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T07:00
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экономика
россия
фуюань
хэйлунцзян
пекин
в мире
китай
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ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Власти китайского города Фуюань, расположенного в провинции Хэйлунцзян на границе с Хабаровским краем, заинтересованы в наращивании торговли с Россией, для чего вводят различные меры стимулирования импорта, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбин.Отмечается, что "в комплекс мер, разработанных местными властями в целях стимулирования импорта из-за рубежа, входят частичное покрытие логистических затрат, поощрение за организацию переработки импортного сырья, а также различные налоговые вычеты".Фуюань — городской округ уездного уровня, расположенный на самом востоке провинции Хэйлунцзян на границе с Хабаровским краем. Его население составляет порядка 100 тысяч человек. Город позиционирует себя как международный транспортный хаб, имеет аэропорт и речной пункт пропуска, через который в период навигации по Амуру осуществляются грузоперевозки с Россией.
россия
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экономика, россия, фуюань, хэйлунцзян, пекин, в мире, китай
07:00 20.05.2022
 
Власти китайского города Фуюань хотят нарастить торговлю с Россией

Генконсульство: власти китайского города Фуюань хотят нарастить торговлю с Россией

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Власти китайского города Фуюань, расположенного в провинции Хэйлунцзян на границе с Хабаровским краем, заинтересованы в наращивании торговли с Россией, для чего вводят различные меры стимулирования импорта, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбин.
"В приграничном китайском городе Фуюань заинтересованы в расширении внешней торговли с Россией. Местные власти утвердили льготную политику в отношении предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. В рамках обнародованных недавно преференций существенные выплаты смогут получить китайские компании, импортирующие древесину, уголь и сельскохозяйственную продукцию из нашей страны", — говорится в сообщении дипмиссии.
Отмечается, что "в комплекс мер, разработанных местными властями в целях стимулирования импорта из-за рубежа, входят частичное покрытие логистических затрат, поощрение за организацию переработки импортного сырья, а также различные налоговые вычеты".
Фуюань — городской округ уездного уровня, расположенный на самом востоке провинции Хэйлунцзян на границе с Хабаровским краем. Его население составляет порядка 100 тысяч человек. Город позиционирует себя как международный транспортный хаб, имеет аэропорт и речной пункт пропуска, через который в период навигации по Амуру осуществляются грузоперевозки с Россией.
Вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 20:57
Торговый оборот России с Индией, Ираном, Азербайджаном и Казахстаном растет
 
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