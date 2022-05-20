https://ria.ru/20220520/fsb-1789673805.html

В Евпатории возбудили дело против мужчины, пытавшегося поджечь здание мэрии

В Евпатории возбудили дело против мужчины, пытавшегося поджечь здание мэрии - РИА Новости, 20.05.2022

В Евпатории возбудили дело против мужчины, пытавшегося поджечь здание мэрии

ФСБ возбудила дело о покушении на совершение теракта в отношении мужчины, пытавшегося поджечь здание мэрии Евпатории, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:30

2022-05-20T11:30

2022-05-20T12:02

россия

республика крым

евпатория

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. ФСБ возбудила дело о покушении на совершение теракта в отношении мужчины, пытавшегося поджечь здание мэрии Евпатории, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее власти Крыма сообщили РИА Новости, что в ночь на понедельник неизвестный в маске облил историческое здание желтой и голубой красками. Фотографии здания администрации Евпатории с залитыми краской стеной и входом появились в соцсетях. Правоохранители задержали подозреваемого, мужчина сообщил в показаниях, что пытался совершить поджог дома с помощью коктейля Молотова."Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина Российской Федерации, который подозревается в покушении на совершение теракта. Установлено, что у жителя г. Евпатории 1994 года рождения возник преступный умысел, направленный на совершение поджога административного здания одного из органов власти г. Евпатории Республики Крым", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы, отметили в ведомстве.Ранее задержанный рассказал, что снимал свои действия на камеру мобильного телефона. Он принес извинения крымчанам и сказал, что готов "понести наказание и искупить свою вину непосильным трудом".

https://ria.ru/20220513/proisshestvie-1788306038.html

россия

республика крым

евпатория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, евпатория, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)