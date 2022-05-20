11:30 20.05.2022 (обновлено: 12:02 20.05.2022)
В Евпатории возбудили дело против мужчины, пытавшегося поджечь здание мэрии
ФСБ возбудила дело о теракте против мужчины, пытавшегося поджечь здание мэрии Евпатории
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. ФСБ возбудила дело о покушении на совершение теракта в отношении мужчины, пытавшегося поджечь здание мэрии Евпатории, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее власти Крыма сообщили РИА Новости, что в ночь на понедельник неизвестный в маске облил историческое здание желтой и голубой красками. Фотографии здания администрации Евпатории с залитыми краской стеной и входом появились в соцсетях. Правоохранители задержали подозреваемого, мужчина сообщил в показаниях, что пытался совершить поджог дома с помощью коктейля Молотова.
"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина Российской Федерации, который подозревается в покушении на совершение теракта. Установлено, что у жителя г. Евпатории 1994 года рождения возник преступный умысел, направленный на совершение поджога административного здания одного из органов власти г. Евпатории Республики Крым", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы, отметили в ведомстве.
Ранее задержанный рассказал, что снимал свои действия на камеру мобильного телефона. Он принес извинения крымчанам и сказал, что готов "понести наказание и искупить свою вину непосильным трудом".