https://ria.ru/20220520/flamingo-1789557033.html

В Крым вернулись розовые фламинго

В Крым вернулись розовые фламинго - РИА Новости, 20.05.2022

В Крым вернулись розовые фламинго

Стая розовых фламинго прилетела на Сакское озеро Крыма, об этом на своей официальной странице "ВКонтакте" сообщил глава администрации города Александр Овдиенко. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T00:41

2022-05-20T00:41

2022-05-20T00:41

туризм

новости - туризм

саки (крым)

игорь сикорский

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

хорошие новости

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Стая розовых фламинго прилетела на Сакское озеро Крыма, об этом на своей официальной странице "ВКонтакте" сообщил глава администрации города Александр Овдиенко."Угадай озеро на курорте Саки! Я же говорил – они вернутся! Вот такие дела..." – написал он, выложив фотографии птиц.В Минтуризме Крыма подчеркнули, что пернатые регулярно появляются в регионе, и это — прекрасный показатель. "Фламинго, как и все птицы, хорошо оценивают текущую ситуацию и останавливаются только там, где будут уверены в своей безопасности".Научный сотрудник ФГБУ "Заповедный Крым" Игорь Сикорский подтвердил, что еще одна стая фламинго прилетела на Кояшское озеро в Ленинском районе полуострова.

https://ria.ru/20220513/krym-1788138822.html

саки (крым)

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новости - туризм, саки (крым), игорь сикорский, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), хорошие новости