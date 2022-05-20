https://ria.ru/20220520/flag-1789812162.html
СМИ: неизвестные сняли флаг Украины с посольства Литвы в Швеции
СМИ: неизвестные сняли флаг Украины с посольства Литвы в Швеции - РИА Новости, 20.05.2022
СМИ: неизвестные сняли флаг Украины с посольства Литвы в Швеции
Украинский флаг сняли с посольства Литвы в Швеции, передает агентство ELTA со ссылкой на источники в литовском МИД. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:34
2022-05-20T18:34
2022-05-20T19:02
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литва
швеция
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинский флаг сняли с посольства Литвы в Швеции, передает агентство ELTA со ссылкой на источники в литовском МИД.Отмечается, что висевший рядом флаг Литвы не тронули."Посольство обращает внимание, что к этому нападению надо было готовиться заранее, поскольку чтобы добраться до флагштока, необходимо было принести лестницу, кроме того, завязки флага с флагштока были срезаны", - говорится в сообщении.Об инциденте сообщили в полицию и МИД Швеции.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/zakharova-1789329333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, швеция, украина
18:34 20.05.2022 (обновлено: 19:02 20.05.2022)
СМИ: неизвестные сняли флаг Украины с посольства Литвы в Швеции
ELTA со ссылкой на источники в литовском МИД сообщило о краже флага Украины