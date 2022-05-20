https://ria.ru/20220520/flag-1789812162.html

СМИ: неизвестные сняли флаг Украины с посольства Литвы в Швеции

СМИ: неизвестные сняли флаг Украины с посольства Литвы в Швеции - РИА Новости, 20.05.2022

СМИ: неизвестные сняли флаг Украины с посольства Литвы в Швеции

Украинский флаг сняли с посольства Литвы в Швеции, передает агентство ELTA со ссылкой на источники в литовском МИД. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:34

2022-05-20T18:34

2022-05-20T19:02

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинский флаг сняли с посольства Литвы в Швеции, передает агентство ELTA со ссылкой на источники в литовском МИД.Отмечается, что висевший рядом флаг Литвы не тронули."Посольство обращает внимание, что к этому нападению надо было готовиться заранее, поскольку чтобы добраться до флагштока, необходимо было принести лестницу, кроме того, завязки флага с флагштока были срезаны", - говорится в сообщении.Об инциденте сообщили в полицию и МИД Швеции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/zakharova-1789329333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, литва, швеция, украина