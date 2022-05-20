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СМИ: неизвестные сняли флаг Украины с посольства Литвы в Швеции - РИА Новости, 20.05.2022
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СМИ: неизвестные сняли флаг Украины с посольства Литвы в Швеции
СМИ: неизвестные сняли флаг Украины с посольства Литвы в Швеции - РИА Новости, 20.05.2022
СМИ: неизвестные сняли флаг Украины с посольства Литвы в Швеции
Украинский флаг сняли с посольства Литвы в Швеции, передает агентство ELTA со ссылкой на источники в литовском МИД. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:34
2022-05-20T19:02
в мире
литва
швеция
украина
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинский флаг сняли с посольства Литвы в Швеции, передает агентство ELTA со ссылкой на источники в литовском МИД.Отмечается, что висевший рядом флаг Литвы не тронули."Посольство обращает внимание, что к этому нападению надо было готовиться заранее, поскольку чтобы добраться до флагштока, необходимо было принести лестницу, кроме того, завязки флага с флагштока были срезаны", - говорится в сообщении.Об инциденте сообщили в полицию и МИД Швеции.
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в мире, литва, швеция, украина
18:34 20.05.2022 (обновлено: 19:02 20.05.2022)
 
СМИ: неизвестные сняли флаг Украины с посольства Литвы в Швеции

ELTA со ссылкой на источники в литовском МИД сообщило о краже флага Украины

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинский флаг сняли с посольства Литвы в Швеции, передает агентство ELTA со ссылкой на источники в литовском МИД.
"В письме, с которым ознакомилась ELTA, утверждается, что в ночь на четверг было совершено нападение, во время которого был украден висевший на здании литовского посольства флаг Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что висевший рядом флаг Литвы не тронули.
"Посольство обращает внимание, что к этому нападению надо было готовиться заранее, поскольку чтобы добраться до флагштока, необходимо было принести лестницу, кроме того, завязки флага с флагштока были срезаны", - говорится в сообщении.
Об инциденте сообщили в полицию и МИД Швеции.
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