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Минкультуры поддержит восемь отечественных фильмов - РИА Новости, 20.05.2022
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Минкультуры поддержит восемь отечественных фильмов
Минкультуры поддержит восемь отечественных фильмов - РИА Новости, 20.05.2022
Минкультуры поддержит восемь отечественных фильмов
Министерство культуры РФ окажет финансовую поддержку в прокате восьми полнометражным игровым национальным фильмам, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:20
2022-05-20T15:21
андрей кончаловский
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство культуры РФ окажет финансовую поддержку в прокате восьми полнометражным игровым национальным фильмам, сообщает пресс-служба ведомства."Государственную финансовую поддержку в прокате получат следующие фильмы: "КЭТ" (драма), "Календарь ма(й)я" (приключение), "Нахимовцы" (детский фильм), "Молодой человек" (комедия), "Межсезонье" (криминальная драма), "Своя война: Шторм в пустыне" (драма), "Одна" (драма)", - говорится в сообщении.Также в повторный прокат при поддержке министерства выйдет фильм "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" Андрея Кончаловского.Отмечается, что всего экспертная комиссия рассмотрела 24 заявки на поддержку фильмов. В прошлом году поддержка ведомством проката не проводилась.
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андрей кончаловский, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
15:20 20.05.2022 (обновлено: 15:21 20.05.2022)
 
Минкультуры поддержит восемь отечественных фильмов

В Минкультуры поддержат в прокате восемь отечественных фильмов

© телеканал "Россия"Кадр из фильма "Через прицел"
Кадр из фильма Через прицел
© телеканал "Россия"
Кадр из фильма "Через прицел". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство культуры РФ окажет финансовую поддержку в прокате восьми полнометражным игровым национальным фильмам, сообщает пресс-служба ведомства.
"Государственную финансовую поддержку в прокате получат следующие фильмы: "КЭТ" (драма), "Календарь ма(й)я" (приключение), "Нахимовцы" (детский фильм), "Молодой человек" (комедия), "Межсезонье" (криминальная драма), "Своя война: Шторм в пустыне" (драма), "Одна" (драма)", - говорится в сообщении.
Также в повторный прокат при поддержке министерства выйдет фильм "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" Андрея Кончаловского.
Отмечается, что всего экспертная комиссия рассмотрела 24 заявки на поддержку фильмов. В прошлом году поддержка ведомством проката не проводилась.
Кадр из фильма Артек. Большое путешествие
16 мая, 12:04Культура
Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат
 
Андрей КончаловскийМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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