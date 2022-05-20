https://ria.ru/20220520/filmy-1789746560.html

Минкультуры поддержит восемь отечественных фильмов

Минкультуры поддержит восемь отечественных фильмов - РИА Новости, 20.05.2022

Минкультуры поддержит восемь отечественных фильмов

Министерство культуры РФ окажет финансовую поддержку в прокате восьми полнометражным игровым национальным фильмам, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:20

2022-05-20T15:20

2022-05-20T15:21

андрей кончаловский

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство культуры РФ окажет финансовую поддержку в прокате восьми полнометражным игровым национальным фильмам, сообщает пресс-служба ведомства."Государственную финансовую поддержку в прокате получат следующие фильмы: "КЭТ" (драма), "Календарь ма(й)я" (приключение), "Нахимовцы" (детский фильм), "Молодой человек" (комедия), "Межсезонье" (криминальная драма), "Своя война: Шторм в пустыне" (драма), "Одна" (драма)", - говорится в сообщении.Также в повторный прокат при поддержке министерства выйдет фильм "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" Андрея Кончаловского.Отмечается, что всего экспертная комиссия рассмотрела 24 заявки на поддержку фильмов. В прошлом году поддержка ведомством проката не проводилась.

https://ria.ru/20220516/prokat-1788746172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей кончаловский, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)