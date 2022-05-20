https://ria.ru/20220520/filmy-1789746560.html
Минкультуры поддержит восемь отечественных фильмов
Минкультуры поддержит восемь отечественных фильмов - РИА Новости, 20.05.2022
Минкультуры поддержит восемь отечественных фильмов
Министерство культуры РФ окажет финансовую поддержку в прокате восьми полнометражным игровым национальным фильмам, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:20
2022-05-20T15:20
2022-05-20T15:21
андрей кончаловский
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство культуры РФ окажет финансовую поддержку в прокате восьми полнометражным игровым национальным фильмам, сообщает пресс-служба ведомства."Государственную финансовую поддержку в прокате получат следующие фильмы: "КЭТ" (драма), "Календарь ма(й)я" (приключение), "Нахимовцы" (детский фильм), "Молодой человек" (комедия), "Межсезонье" (криминальная драма), "Своя война: Шторм в пустыне" (драма), "Одна" (драма)", - говорится в сообщении.Также в повторный прокат при поддержке министерства выйдет фильм "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" Андрея Кончаловского.Отмечается, что всего экспертная комиссия рассмотрела 24 заявки на поддержку фильмов. В прошлом году поддержка ведомством проката не проводилась.
https://ria.ru/20220516/prokat-1788746172.html
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андрей кончаловский, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
15:20 20.05.2022 (обновлено: 15:21 20.05.2022)
Минкультуры поддержит восемь отечественных фильмов
В Минкультуры поддержат в прокате восемь отечественных фильмов