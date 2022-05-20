https://ria.ru/20220520/fermery-1789665175.html
Фермеры Удмуртии начали продавать свои товары в сетевых магазинах
Фермеры Удмуртии начали продавать свои товары в сетевых магазинах - РИА Новости, 20.05.2022
Фермеры Удмуртии начали продавать свои товары в сетевых магазинах
Малые сельхозпроизводители Удмуртии начали продавать свою продукцию в "фермерском островке", впервые открытом в сетевом магазине в Ижевске, сообщили в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:51
2022-05-20T10:51
2022-05-20T10:51
удмуртская республика
экономика
александр бречалов
ижевск
уфа
новосибирск
пятерочка (сеть магазинов)
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 20 мая – РИА Новости. Малые сельхозпроизводители Удмуртии начали продавать свою продукцию в "фермерском островке", впервые открытом в сетевом магазине в Ижевске, сообщили в пресс-службе главы республики."Первый в Удмуртии "фермерский островок" заработал в Ижевске. Теперь ижевчане могут приобрести молочную продукцию, крафтовые сыры, мед, чаи местного сбора, сублимированные фрукты и другие товары фермеров региона в магазине торговой сети "Пятерочка", - рассказали в пресс-службе.Привлекательной особенностью новой точки станут удмуртские пирожки – перепечи, добавили в ведомстве."Проект корпорации МСП "фермерский островок" запущен в Удмуртии при поддержке главы региона Александра Бречалова и правительства республики. Его цель — помочь формированию дополнительного рынка сбыта продукции, произведенной как большими, так и малыми сельхозпредприятиями региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что оператором первого "фермерского островка" в Ижевске стал сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив "Наш фермер". Он объединил 30 фермеров из разных районов республики."Уникальность этого проекта в том, что данный фермерский островок приближает фермерскую продукцию к покупателям. Не каждый поедет специально за сыром или маслом в далекую деревню. Руководитель кооператива "Наш фермер" в дальнейшем планирует расширять пункт с точки зрения ассортимента. Мы очень благодарны корпорации МСП за то, что Удмуртия вошла четвертым регионом по стране в проект", — приводятся слова заместителя председателя правительства Удмуртии Ольги Абрамовой.Региональные власти намерены в течение года открывать и другие торговые точки фермеров на территории магазинов, а в последующем такие островки появятся и в других городах Удмуртии."Фермерские островки" уже работают в Уфе, Новосибирске, Омске и Иваново.
https://ria.ru/20220519/turizm-1789548901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр бречалов, ижевск, уфа, новосибирск, пятерочка (сеть магазинов), удмуртская республика (удмуртия)
Фермеры Удмуртии начали продавать свои товары в сетевых магазинах
Фермеры Удмуртии начали продавать свои товары в сетевых магазинах
УФА, 20 мая – РИА Новости. Малые сельхозпроизводители Удмуртии начали продавать свою продукцию в "фермерском островке", впервые открытом в сетевом магазине в Ижевске, сообщили в пресс-службе главы республики.
"Первый в Удмуртии "фермерский островок" заработал в Ижевске
. Теперь ижевчане могут приобрести молочную продукцию, крафтовые сыры, мед, чаи местного сбора, сублимированные фрукты и другие товары фермеров региона в магазине торговой сети "Пятерочка
", - рассказали в пресс-службе.
Привлекательной особенностью новой точки станут удмуртские пирожки – перепечи, добавили в ведомстве.
"Проект корпорации МСП "фермерский островок" запущен в Удмуртии при поддержке главы региона Александра Бречалова
и правительства республики. Его цель — помочь формированию дополнительного рынка сбыта продукции, произведенной как большими, так и малыми сельхозпредприятиями региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оператором первого "фермерского островка" в Ижевске стал сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив "Наш фермер". Он объединил 30 фермеров из разных районов республики.
"Уникальность этого проекта в том, что данный фермерский островок приближает фермерскую продукцию к покупателям. Не каждый поедет специально за сыром или маслом в далекую деревню. Руководитель кооператива "Наш фермер" в дальнейшем планирует расширять пункт с точки зрения ассортимента. Мы очень благодарны корпорации МСП за то, что Удмуртия вошла четвертым регионом по стране в проект", — приводятся слова заместителя председателя правительства Удмуртии Ольги Абрамовой.
Региональные власти намерены в течение года открывать и другие торговые точки фермеров на территории магазинов, а в последующем такие островки появятся и в других городах Удмуртии.
"Фермерские островки" уже работают в Уфе
, Новосибирске
, Омске
и Иваново
.