https://ria.ru/20220520/fermery-1789665175.html

Фермеры Удмуртии начали продавать свои товары в сетевых магазинах

Фермеры Удмуртии начали продавать свои товары в сетевых магазинах - РИА Новости, 20.05.2022

Фермеры Удмуртии начали продавать свои товары в сетевых магазинах

Малые сельхозпроизводители Удмуртии начали продавать свою продукцию в "фермерском островке", впервые открытом в сетевом магазине в Ижевске, сообщили в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:51

2022-05-20T10:51

2022-05-20T10:51

удмуртская республика

экономика

александр бречалов

ижевск

уфа

новосибирск

пятерочка (сеть магазинов)

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 20 мая – РИА Новости. Малые сельхозпроизводители Удмуртии начали продавать свою продукцию в "фермерском островке", впервые открытом в сетевом магазине в Ижевске, сообщили в пресс-службе главы республики."Первый в Удмуртии "фермерский островок" заработал в Ижевске. Теперь ижевчане могут приобрести молочную продукцию, крафтовые сыры, мед, чаи местного сбора, сублимированные фрукты и другие товары фермеров региона в магазине торговой сети "Пятерочка", - рассказали в пресс-службе.Привлекательной особенностью новой точки станут удмуртские пирожки – перепечи, добавили в ведомстве."Проект корпорации МСП "фермерский островок" запущен в Удмуртии при поддержке главы региона Александра Бречалова и правительства республики. Его цель — помочь формированию дополнительного рынка сбыта продукции, произведенной как большими, так и малыми сельхозпредприятиями региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что оператором первого "фермерского островка" в Ижевске стал сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив "Наш фермер". Он объединил 30 фермеров из разных районов республики."Уникальность этого проекта в том, что данный фермерский островок приближает фермерскую продукцию к покупателям. Не каждый поедет специально за сыром или маслом в далекую деревню. Руководитель кооператива "Наш фермер" в дальнейшем планирует расширять пункт с точки зрения ассортимента. Мы очень благодарны корпорации МСП за то, что Удмуртия вошла четвертым регионом по стране в проект", — приводятся слова заместителя председателя правительства Удмуртии Ольги Абрамовой.Региональные власти намерены в течение года открывать и другие торговые точки фермеров на территории магазинов, а в последующем такие островки появятся и в других городах Удмуртии."Фермерские островки" уже работают в Уфе, Новосибирске, Омске и Иваново.

https://ria.ru/20220519/turizm-1789548901.html

https://ria.ru/20220425/udmurtiya-1785396467.html

ижевск

уфа

новосибирск

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, александр бречалов, ижевск, уфа, новосибирск, пятерочка (сеть магазинов), удмуртская республика (удмуртия)