https://ria.ru/20220520/evropa-1789838891.html
Небензя заявил о случаях торговли в Европе женщинами и детьми с Украины
Небензя заявил о случаях торговли в Европе женщинами и детьми с Украины - РИА Новости, 20.05.2022
Небензя заявил о случаях торговли в Европе женщинами и детьми с Украины
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о свидетельствах торговли в Европе женщинами и детьми с Украины. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T20:31
2022-05-20T20:31
2022-05-20T20:31
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о свидетельствах торговли в Европе женщинами и детьми с Украины."Считаем также, что международные структуры обязаны проследить, чтобы украинские женщины и дети, попавшие в Европу, не стали жертвами европейских организованных преступных группировок, промышляющих торговлей людьми. Свидетельства об этом уже имеются", - сказал Небензя на форуме, посвященном проблемам миграции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/kiev-1789594889.html
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в мире, владимир путин, украина, европа, россия
Небензя заявил о случаях торговли в Европе женщинами и детьми с Украины
Постпред Небензя заявил о случаях торговли в Европе женщинами и детьми с Украины