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Премьер Польши заявил, что реализует мечту о Европе от Лиссабона до Киева - РИА Новости, 20.05.2022
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Премьер Польши заявил, что реализует мечту о Европе от Лиссабона до Киева
Премьер Польши заявил, что реализует мечту о Европе от Лиссабона до Киева - РИА Новости, 20.05.2022
Премьер Польши заявил, что реализует мечту о Европе от Лиссабона до Киева
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что реализует мечту о Европе "от Лиссабона до Киева". РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:29
2022-05-20T12:29
в мире
антониу кошта
украина
россия
польша
владимир путин
матеуш моравецкий
лиссабон (город)
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ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что реализует мечту о Европе "от Лиссабона до Киева"."Помогая Украине, мы реализуем нашу общую мечту о Европе от Лиссабона до Киева", - заявил Моравецкий после встречи с премьером Португалии Антонио Кошта в пятницу в Варшаве.По словам Моравецкого, Польша и Португалия хотят выработать специальные меры для интеграции Украины в Европейский союз. "Мы говорили сегодня о специальных решениях для Украины, специальном статусе для Украины, ускоренном пути вступления в Европейский союз. Но если некоторые страны Европейского союза будут жестко протестовать, то мы хотим выработать вместе с Португалией соответствующий пакет, который будет интересен для Украины, который покажет, что место Киева, место Украины – в Европейском союзе", - сказал польский премьер.Он пообещал работать над тем, чтобы "путь Украины в Европейский союз был ясным и полным конкретики".Одновременно Моравецкий обещал продолжать попытки экономической изоляции России.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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в мире, антониу кошта, украина, россия, польша, владимир путин, матеуш моравецкий, лиссабон (город), киев, португалия
12:29 20.05.2022
 
Премьер Польши заявил, что реализует мечту о Европе от Лиссабона до Киева

Премьер Польши Моравецкий заявил, что реализует мечту о Европе от Лиссабона до Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что реализует мечту о Европе "от Лиссабона до Киева".
"Помогая Украине, мы реализуем нашу общую мечту о Европе от Лиссабона до Киева", - заявил Моравецкий после встречи с премьером Португалии Антонио Кошта в пятницу в Варшаве.
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По словам Моравецкого, Польша и Португалия хотят выработать специальные меры для интеграции Украины в Европейский союз. "Мы говорили сегодня о специальных решениях для Украины, специальном статусе для Украины, ускоренном пути вступления в Европейский союз. Но если некоторые страны Европейского союза будут жестко протестовать, то мы хотим выработать вместе с Португалией соответствующий пакет, который будет интересен для Украины, который покажет, что место Киева, место Украины – в Европейском союзе", - сказал польский премьер.
Он пообещал работать над тем, чтобы "путь Украины в Европейский союз был ясным и полным конкретики".
Одновременно Моравецкий обещал продолжать попытки экономической изоляции России.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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В миреАнтониу КоштаУкраинаРоссияПольшаВладимир ПутинМатеуш МоравецкийЛиссабон (город)КиевПортугалия
 
 
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