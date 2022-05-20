https://ria.ru/20220520/evropa-1789686818.html

Премьер Польши заявил, что реализует мечту о Европе от Лиссабона до Киева

Премьер Польши заявил, что реализует мечту о Европе от Лиссабона до Киева - РИА Новости, 20.05.2022

Премьер Польши заявил, что реализует мечту о Европе от Лиссабона до Киева

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что реализует мечту о Европе "от Лиссабона до Киева". РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:29

2022-05-20T12:29

2022-05-20T12:29

в мире

антониу кошта

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владимир путин

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что реализует мечту о Европе "от Лиссабона до Киева"."Помогая Украине, мы реализуем нашу общую мечту о Европе от Лиссабона до Киева", - заявил Моравецкий после встречи с премьером Португалии Антонио Кошта в пятницу в Варшаве.По словам Моравецкого, Польша и Португалия хотят выработать специальные меры для интеграции Украины в Европейский союз. "Мы говорили сегодня о специальных решениях для Украины, специальном статусе для Украины, ускоренном пути вступления в Европейский союз. Но если некоторые страны Европейского союза будут жестко протестовать, то мы хотим выработать вместе с Португалией соответствующий пакет, который будет интересен для Украины, который покажет, что место Киева, место Украины – в Европейском союзе", - сказал польский премьер.Он пообещал работать над тем, чтобы "путь Украины в Европейский союз был ясным и полным конкретики".Одновременно Моравецкий обещал продолжать попытки экономической изоляции России.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220519/bezhentsy-1789506837.html

https://ria.ru/20220518/zemli-1789308391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, антониу кошта, украина, россия, польша, владимир путин, матеуш моравецкий, лиссабон (город), киев, португалия