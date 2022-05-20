Премьер Польши заявил, что реализует мечту о Европе от Лиссабона до Киева
Премьер Польши Моравецкий заявил, что реализует мечту о Европе от Лиссабона до Киева
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что реализует мечту о Европе "от Лиссабона до Киева".
"Помогая Украине, мы реализуем нашу общую мечту о Европе от Лиссабона до Киева", - заявил Моравецкий после встречи с премьером Португалии Антонио Кошта в пятницу в Варшаве.
По словам Моравецкого, Польша и Португалия хотят выработать специальные меры для интеграции Украины в Европейский союз. "Мы говорили сегодня о специальных решениях для Украины, специальном статусе для Украины, ускоренном пути вступления в Европейский союз. Но если некоторые страны Европейского союза будут жестко протестовать, то мы хотим выработать вместе с Португалией соответствующий пакет, который будет интересен для Украины, который покажет, что место Киева, место Украины – в Европейском союзе", - сказал польский премьер.
Он пообещал работать над тем, чтобы "путь Украины в Европейский союз был ясным и полным конкретики".
Одновременно Моравецкий обещал продолжать попытки экономической изоляции России.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.