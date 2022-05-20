https://ria.ru/20220520/evrobondy-1789762152.html

Минфин исполнил обязательства по бондам в долларах и евро

Минфин исполнил обязательства по бондам в долларах и евро - РИА Новости, 20.05.2022

Минфин исполнил обязательства по бондам в долларах и евро

Минфин России в полном объеме выплатил купон по суверенным еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:07

2022-05-20T16:07

2022-05-20T18:28

евробонды

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

джанет йеллен

москва

украина

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил купон по суверенным еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, говорится в сообщении ведомства.Сумма составила 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро соответственно. Таким образом, исполнение Россией обязательств полностью соответствует эмиссионной документации.Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что продление лицензии, по которой Москва обслуживает суверенный долг в условиях санкций, после 25 мая маловероятно.В апреле западные СМИ писали, что Россия может объявить дефолт по долговым обязательствам, поскольку иностранные банки из-за санкций отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042". При этом российские власти заявляли о готовности выплатить инвесторам необходимые суммы в рублях. В Минфине отмечали, что все претензии в этой ситуации следует адресовать властям государств, которые незаконно создают препятствия для осуществления выплат. Там также уточнили, что инвесторы — держатели облигаций смогут конвертировать эти деньги в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.Глава российского Министерства финансов Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркивал, что Москва готова в судах доказывать, что сделала все возможное для выполнения обязательств.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220519/dolgi-1789402801.html

https://ria.ru/20220425/mid-1785351890.html

https://ria.ru/20220413/dolg-1783350495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

евробонды, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, джанет йеллен, москва, украина