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Противники Пашиняна хотят представить свою позицию президенту Литвы - РИА Новости, 20.05.2022
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Противники Пашиняна хотят представить свою позицию президенту Литвы
Противники Пашиняна хотят представить свою позицию президенту Литвы - РИА Новости, 20.05.2022
Противники Пашиняна хотят представить свою позицию президенту Литвы
Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у ереванского института древних рукописей "Матенадарана", чтобы... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:25
2022-05-20T17:25
в мире
литва
армения
нагорно-карабахская республика
евросоюз
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ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у ереванского института древних рукописей "Матенадарана", чтобы представить свою позицию президенту Литвы Гитанаса Науседе.Оппозиционеры направились шествием к "Матенадарану", узнав, что туда приедет литовский лидер. Путь демонстрантам к институту перекрыла полиция. Однако они расположились на некотором отдалении и скандируют антиправительственные лозунги."Мы хотим сообщить президенту Литвы и через него странам ЕС о нарушениях прав человека и демократических норм в Армении", - сказал один из участников встречи.Утром оппозиционеры провели акцию у президентской администрации, во время встречи Науседы с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220518/protesty-1789259900.html
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литва
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в мире, литва, армения, нагорно-карабахская республика, евросоюз
17:25 20.05.2022
 
Противники Пашиняна хотят представить свою позицию президенту Литвы

Противники Пашиняна в Ереване хотят представить свою позицию президенту Литвы

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване
Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у ереванского института древних рукописей "Матенадарана", чтобы представить свою позицию президенту Литвы Гитанаса Науседе.
Оппозиционеры направились шествием к "Матенадарану", узнав, что туда приедет литовский лидер. Путь демонстрантам к институту перекрыла полиция. Однако они расположились на некотором отдалении и скандируют антиправительственные лозунги.
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Утром оппозиционеры провели акцию у президентской администрации, во время встречи Науседы с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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