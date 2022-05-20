https://ria.ru/20220520/erevan-1789789933.html
Противники Пашиняна хотят представить свою позицию президенту Литвы
Противники Пашиняна хотят представить свою позицию президенту Литвы - РИА Новости, 20.05.2022
Противники Пашиняна хотят представить свою позицию президенту Литвы
Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у ереванского института древних рукописей "Матенадарана", чтобы... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:25
2022-05-20T17:25
2022-05-20T17:25
в мире
литва
армения
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у ереванского института древних рукописей "Матенадарана", чтобы представить свою позицию президенту Литвы Гитанаса Науседе.Оппозиционеры направились шествием к "Матенадарану", узнав, что туда приедет литовский лидер. Путь демонстрантам к институту перекрыла полиция. Однако они расположились на некотором отдалении и скандируют антиправительственные лозунги."Мы хотим сообщить президенту Литвы и через него странам ЕС о нарушениях прав человека и демократических норм в Армении", - сказал один из участников встречи.Утром оппозиционеры провели акцию у президентской администрации, во время встречи Науседы с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220518/protesty-1789259900.html
https://ria.ru/20220518/erevan-1789326639.html
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в мире, литва, армения, нагорно-карабахская республика, евросоюз
Противники Пашиняна хотят представить свою позицию президенту Литвы
Противники Пашиняна в Ереване хотят представить свою позицию президенту Литвы