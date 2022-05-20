https://ria.ru/20220520/embargo-1789859336.html

МИД Венгрии предложил ввести эмбарго на морские поставки нефти из России

МИД Венгрии предложил ввести эмбарго на морские поставки нефти из России - РИА Новости, 20.05.2022

МИД Венгрии предложил ввести эмбарго на морские поставки нефти из России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт предложил Евросоюзу ввести эмбарго на морские поставки российской нефти взамен наземных, чтобы РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T23:44

2022-05-20T23:44

2022-05-20T23:59

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт предложил Евросоюзу ввести эмбарго на морские поставки российской нефти взамен наземных, чтобы экономики стран сообщества продолжали нормально функционировать."Если Евросоюз... желает наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство", - сказал Сиярто в интервью телеканалу Fox News.По мнению министра, если страны Евросоюза примут решение сделать исключение в вопросе санкций для поставок по трубопроводам, то экономики стран сообщества "продолжат работать". "Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели", - подчеркнул глава венгерского МИД.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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Ольга Филиппова

санкции в отношении россии, россия, европа, евросоюз, венгрия, в мире, экономика