https://ria.ru/20220520/embargo-1789859336.html
МИД Венгрии предложил ввести эмбарго на морские поставки нефти из России
МИД Венгрии предложил ввести эмбарго на морские поставки нефти из России - РИА Новости, 20.05.2022
МИД Венгрии предложил ввести эмбарго на морские поставки нефти из России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт предложил Евросоюзу ввести эмбарго на морские поставки российской нефти взамен наземных, чтобы РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T23:44
2022-05-20T23:44
2022-05-20T23:59
санкции в отношении россии
россия
европа
евросоюз
венгрия
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741357965_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_4cd47a992ed12feb64bc5317f18a635f.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт предложил Евросоюзу ввести эмбарго на морские поставки российской нефти взамен наземных, чтобы экономики стран сообщества продолжали нормально функционировать."Если Евросоюз... желает наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство", - сказал Сиярто в интервью телеканалу Fox News.По мнению министра, если страны Евросоюза примут решение сделать исключение в вопросе санкций для поставок по трубопроводам, то экономики стран сообщества "продолжат работать". "Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели", - подчеркнул глава венгерского МИД.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
россия
европа
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741357965_0:219:2438:2048_1920x0_80_0_0_9d88b8a9cd686ba2f26293f03fe608a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, россия, европа, евросоюз, венгрия, в мире, экономика
23:44 20.05.2022 (обновлено: 23:59 20.05.2022)
МИД Венгрии предложил ввести эмбарго на морские поставки нефти из России
Глава МИД Венгрии Сиярто предложил ввести эмбарго на морские поставки нефти из России