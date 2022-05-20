16:03 20.05.2022 (обновлено: 16:34 20.05.2022)
Путин призвал создать современную электронную компонентную базу
Путин: для технологического суверенитета нужна современная электронная компонентная база
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Для укрепления технологического суверенитета РФ кабмину нужно в максимально короткое время создать современную электронную компонентную базу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Напомню, что в соответствии с принятыми решениями с 2025 года использование зарубежных средств защиты информации будет вообще запрещено. Таким образом, для укрепления нашего технологического суверенитета правительству необходимо за максимально короткое время создать современную российскую электронную компонентную базу. Мы об этом давно уже говорим, работаем самым активным образом. Надеюсь, что результат будет в ближайшее время", - сказал Путин на заседании Совета безопасности.
По его словам, "нужно разработать и внедрить для этого свое технологическое оборудование, в том числе, необходимое для производства программно-аппаратных комплексов".
"Здесь нужно широко задействовать инструменты и ресурсы национальной программы "Цифровая экономика". И в этой связи хотел бы, конечно, услышать ваше мнение о том, как на этом важнейшем направлении стимулировать не только процессы импортозамещения, но и создания собственных уникальных продуктов, опережающих конкурентов", - отметил президент РФ.
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