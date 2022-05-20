Рейтинг@Mail.ru
В Москве началась регистрация на экскурсии по столичным предприятиям - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220520/ekskursii-1789709619.html
В Москве началась регистрация на экскурсии по столичным предприятиям
В Москве началась регистрация на экскурсии по столичным предприятиям - РИА Новости, 20.05.2022
В Москве началась регистрация на экскурсии по столичным предприятиям
Жители и гости столицы с 30 мая по 3 июня смогут посетить более 25 московских предприятий в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:36
2022-05-20T13:44
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711111_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_59b58cdfd2afd4aa14fc2261263a53bb.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Жители и гости столицы с 30 мая по 3 июня смогут посетить более 25 московских предприятий в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В ходе мероприятий можно будет познакомиться с процессами производства обуви, косметики, сладостей, тормозных систем и другой продукции. Для участия необходима регистрация на сайте."Проекту "Открой#Моспром" уже три года, но интерес аудитории от сезона к сезону только растет. Мы общаемся с участниками мероприятий, прислушиваемся к их пожеланиям и вносим коррективы. Например, приглашаем новые предприятия: в этом году к нам присоединились еще пять производств. Всего на предстоящих встречах мы ожидаем около 2 тысяч человек, которые побывают более чем на 25 фабриках и заводах и увидят, какой продукцией московские промышленники обеспечивают город и всю страну", – указал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.В экскурсионной программе немало новинок. Посетители увидят, как из обычного листа металла создаются конвейеры на предприятии "Траяна". Побывают в цехах Granola Lab, где ежемесячно выпускают 30 тонн сухих завтраков, и попробуют продукцию, только что сошедшую с производственных линий. Познакомятся с историей и рецептом первых в стране чипсов, которые с 1963 года изготавливаются на заводе "Колосс".Помимо обучающей программы 4 июня участники проекта смогут попробовать свои силы в традиционных играх "Квиз, плиз!".Первые встречи этого года на заводах города состоялись в марте и собрали около 1,7 тысячи человек. Тогда гостей встретили 20 предприятий пищевой, легкой, автомобильной промышленности, радиоэлектроники, машиностроения и других отраслей.
https://ria.ru/20220504/stazhery-1786752737.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711111_117:0:1184:800_1920x0_80_0_0_0658f55e23305f39c7ffce4a67ca5fa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, новости - туризм
13:36 20.05.2022 (обновлено: 13:44 20.05.2022)
 

В Москве началась регистрация на экскурсии по столичным предприятиям

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Экскурсия на предприятии в рамках проекта "Открой#Моспром"
Экскурсия на предприятии в рамках проекта Открой#Моспром - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Жители и гости столицы с 30 мая по 3 июня смогут посетить более 25 московских предприятий в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В ходе мероприятий можно будет познакомиться с процессами производства обуви, косметики, сладостей, тормозных систем и другой продукции. Для участия необходима регистрация на сайте.
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 11:53Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Почти 100 студентов стали стажерами на предприятиях технополиса "Москва"
"Проекту "Открой#Моспром" уже три года, но интерес аудитории от сезона к сезону только растет. Мы общаемся с участниками мероприятий, прислушиваемся к их пожеланиям и вносим коррективы. Например, приглашаем новые предприятия: в этом году к нам присоединились еще пять производств. Всего на предстоящих встречах мы ожидаем около 2 тысяч человек, которые побывают более чем на 25 фабриках и заводах и увидят, какой продукцией московские промышленники обеспечивают город и всю страну", – указал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.
В экскурсионной программе немало новинок. Посетители увидят, как из обычного листа металла создаются конвейеры на предприятии "Траяна". Побывают в цехах Granola Lab, где ежемесячно выпускают 30 тонн сухих завтраков, и попробуют продукцию, только что сошедшую с производственных линий. Познакомятся с историей и рецептом первых в стране чипсов, которые с 1963 года изготавливаются на заводе "Колосс".
Помимо обучающей программы 4 июня участники проекта смогут попробовать свои силы в традиционных играх "Квиз, плиз!".
Первые встречи этого года на заводах города состоялись в марте и собрали около 1,7 тысячи человек. Тогда гостей встретили 20 предприятий пищевой, легкой, автомобильной промышленности, радиоэлектроники, машиностроения и других отраслей.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала