https://ria.ru/20220520/ekskursii-1789709619.html

В Москве началась регистрация на экскурсии по столичным предприятиям

В Москве началась регистрация на экскурсии по столичным предприятиям - РИА Новости, 20.05.2022

В Москве началась регистрация на экскурсии по столичным предприятиям

Жители и гости столицы с 30 мая по 3 июня смогут посетить более 25 московских предприятий в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:36

2022-05-20T13:36

2022-05-20T13:44

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

новости - туризм

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Жители и гости столицы с 30 мая по 3 июня смогут посетить более 25 московских предприятий в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В ходе мероприятий можно будет познакомиться с процессами производства обуви, косметики, сладостей, тормозных систем и другой продукции. Для участия необходима регистрация на сайте."Проекту "Открой#Моспром" уже три года, но интерес аудитории от сезона к сезону только растет. Мы общаемся с участниками мероприятий, прислушиваемся к их пожеланиям и вносим коррективы. Например, приглашаем новые предприятия: в этом году к нам присоединились еще пять производств. Всего на предстоящих встречах мы ожидаем около 2 тысяч человек, которые побывают более чем на 25 фабриках и заводах и увидят, какой продукцией московские промышленники обеспечивают город и всю страну", – указал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.В экскурсионной программе немало новинок. Посетители увидят, как из обычного листа металла создаются конвейеры на предприятии "Траяна". Побывают в цехах Granola Lab, где ежемесячно выпускают 30 тонн сухих завтраков, и попробуют продукцию, только что сошедшую с производственных линий. Познакомятся с историей и рецептом первых в стране чипсов, которые с 1963 года изготавливаются на заводе "Колосс".Помимо обучающей программы 4 июня участники проекта смогут попробовать свои силы в традиционных играх "Квиз, плиз!".Первые встречи этого года на заводах города состоялись в марте и собрали около 1,7 тысячи человек. Тогда гостей встретили 20 предприятий пищевой, легкой, автомобильной промышленности, радиоэлектроники, машиностроения и других отраслей.

https://ria.ru/20220504/stazhery-1786752737.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, новости - туризм