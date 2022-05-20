https://ria.ru/20220520/ekonomika-1789801311.html

Эксперты: отмена биржевых ограничений ЦБ не приведет к падению рынка

Эксперты: отмена биржевых ограничений ЦБ не приведет к падению рынка - РИА Новости, 20.05.2022

Эксперты: отмена биржевых ограничений ЦБ не приведет к падению рынка

Отмена запрета для физлиц на короткие продажи на бирже и на покупку валюты "с плечом" позитивна для рынка и целесообразна в текущих условиях, полагают... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:54

2022-05-20T17:54

2022-05-20T17:54

экономика

михаил шульгин

василий карпунин

россия

центральный банк рф (цб рф)

открытие инвестиции

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Отмена запрета для физлиц на короткие продажи на бирже и на покупку валюты "с плечом" позитивна для рынка и целесообразна в текущих условиях, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.Банк России отменяет эти запреты с 1 июня. Соответствующее предписание регулятор разослал в пятницу брокерам."На наш взгляд, инициатива среднесрочно, безусловно, позитивная, поскольку это шаг в направлении к возвращению нормальных, а не "шоковых" условий функционирования рынка. Тем не менее, краткосрочно эта новость может являться фактором формирования повышенной волатильности", - прокомментировал Михаил Шульгин из "Открытие Инвестиции".Виталий Манжос из "Алго Капитал" не ожидает серьезного влияния этих решений на ход торгов в России. Паника на отечественном фондовом и валютном рынке уже давно миновала, регулятор снимает ограничения в тот момент, когда это уже безопасно для рынка, полагает эксперт."Решение назрело, рынок уже чувствует себя стабильно. Нет той волатильности, которая была в феврале. Объемы торгов вырастут, вновь откроются возможности для разного рода арбитражных стратегий", - отмечает в свою очередь Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".При этом эксперт считает, что это, вероятно, не остановит укрепление рубля. "Рекордная волна падения доллара связана исключительно с дисбалансом спроса и предложения инвалют на рынке за счет паузы по бюджетному правилу и введения норматива продажи экспортной выручки сырьевыми компаниями при одновременном сильном сжатии импорта на фоне санкций и контрмер ЦБ. Запрет на "шорты" тут не играет ключевую роль", - пояснил Карпунин.

https://ria.ru/20220520/tsb-1789750902.html

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экономика, михаил шульгин, василий карпунин, россия, центральный банк рф (цб рф), открытие инвестиции, бкс мир инвестиций