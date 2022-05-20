https://ria.ru/20220520/ekonomika-1789703457.html

В ЦБ рассказали о сроках структурной перестройки экономики России

В ЦБ рассказали о сроках структурной перестройки экономики России - РИА Новости, 20.05.2022

В ЦБ рассказали о сроках структурной перестройки экономики России

Процесс структурной перестройки российской экономики может растянуться на период до 2024 года и даже за его пределы, но основные изменения произойдут уже в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:13

2022-05-20T13:13

2022-05-20T13:13

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Процесс структурной перестройки российской экономики может растянуться на период до 2024 года и даже за его пределы, но основные изменения произойдут уже в ближайшие год-полтора, считает директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов."Санкционные ограничения запустили процесс масштабной структурной перестройки российской экономики, который может растянуться на весь трехлетний прогнозный период и даже за его пределы. Но все-таки основные изменения произойдут, по-видимому, в ближайшие год-полтора", - заявил он на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.Тремасов отметил, что последняя статистика говорит о том, что ситуация в экономике развивается лучше того, что ЦБ видел еще месяц назад. Однако пока рано говорить об изменении базового прогноза, в том числе потому, что в некоторых отраслях ситуация продолжает ухудшаться и риски возросли, заключил он.По официальному прогнозу ЦБ, спад экономики России по итогам текущего года составит от 8 до 10%, в 2023 году - до 3%, а в 2024 году начнется восстановительный рост - в интервале 2,5-3,5%.

https://ria.ru/20220519/ekonomika-1789437989.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)