https://ria.ru/20220520/dtp-1789746320.html
В Мурманской области три человека погибли из-за падения машины в водоем
В Мурманской области три человека погибли из-за падения машины в водоем - РИА Новости, 20.05.2022
В Мурманской области три человека погибли из-за падения машины в водоем
Три человека погибли в ДТП в Кандалакшском районе Мурманской области, где автомобиль Renault Logan с прицепом вылетел с дороги в водоем, сообщили в региональной РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:19
2022-05-20T15:19
2022-05-20T19:25
происшествия
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мурманская область
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МУРМАНСК, 20 мая – РИА Новости. Три человека погибли в ДТП в Кандалакшском районе Мурманской области, где автомобиль Renault Logan с прицепом вылетел с дороги в водоем, сообщили в региональной ГИБДД.ЧП произошло около полудня в пятницу на автодороге Р-21 "Кола"."Водитель автомобиля Renault Logan (с прицепом) по неустановленной причине допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием в водоём. В результате ДТП погибли три человека. Причины ДТП и причины смерти устанавливаются", - говорится в сообщении. Как уточнили в инспекции, детей среди погибших нет.
https://ria.ru/20220418/dtp-1784100984.html
мурманская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мурманская область
15:19 20.05.2022 (обновлено: 19:25 20.05.2022)
В Мурманской области три человека погибли из-за падения машины в водоем
В Мурманской области автомобиль вылетел с дороги в водоем, три человека погибли