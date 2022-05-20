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В Мурманской области три человека погибли из-за падения машины в водоем - РИА Новости, 20.05.2022
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В Мурманской области три человека погибли из-за падения машины в водоем
В Мурманской области три человека погибли из-за падения машины в водоем - РИА Новости, 20.05.2022
В Мурманской области три человека погибли из-за падения машины в водоем
Три человека погибли в ДТП в Кандалакшском районе Мурманской области, где автомобиль Renault Logan с прицепом вылетел с дороги в водоем, сообщили в региональной РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:19
2022-05-20T19:25
происшествия
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мурманская область
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МУРМАНСК, 20 мая – РИА Новости. Три человека погибли в ДТП в Кандалакшском районе Мурманской области, где автомобиль Renault Logan с прицепом вылетел с дороги в водоем, сообщили в региональной ГИБДД.ЧП произошло около полудня в пятницу на автодороге Р-21 "Кола"."Водитель автомобиля Renault Logan (с прицепом) по неустановленной причине допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием в водоём. В результате ДТП погибли три человека. Причины ДТП и причины смерти устанавливаются", - говорится в сообщении. Как уточнили в инспекции, детей среди погибших нет.
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происшествия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мурманская область
15:19 20.05.2022 (обновлено: 19:25 20.05.2022)
 
В Мурманской области три человека погибли из-за падения машины в водоем

В Мурманской области автомобиль вылетел с дороги в водоем, три человека погибли

© ГУМЧС России по Мурманской области Три человека погибли в ДТП в Кандалакшском районе Мурманской области
 Три человека погибли в ДТП в Кандалакшском районе Мурманской области
© ГУМЧС России по Мурманской области
Три человека погибли в ДТП в Кандалакшском районе Мурманской области
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 20 мая – РИА Новости. Три человека погибли в ДТП в Кандалакшском районе Мурманской области, где автомобиль Renault Logan с прицепом вылетел с дороги в водоем, сообщили в региональной ГИБДД.
ЧП произошло около полудня в пятницу на автодороге Р-21 "Кола".
"Водитель автомобиля Renault Logan (с прицепом) по неустановленной причине допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием в водоём. В результате ДТП погибли три человека. Причины ДТП и причины смерти устанавливаются", - говорится в сообщении. Как уточнили в инспекции, детей среди погибших нет.
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ПроисшествияАвтоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Мурманская область
 
 
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