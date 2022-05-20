https://ria.ru/20220520/dtp-1789746320.html

В Мурманской области три человека погибли из-за падения машины в водоем

В Мурманской области три человека погибли из-за падения машины в водоем - РИА Новости, 20.05.2022

В Мурманской области три человека погибли из-за падения машины в водоем

Три человека погибли в ДТП в Кандалакшском районе Мурманской области, где автомобиль Renault Logan с прицепом вылетел с дороги в водоем, сообщили в региональной РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:19

2022-05-20T15:19

2022-05-20T19:25

происшествия

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мурманская область

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МУРМАНСК, 20 мая – РИА Новости. Три человека погибли в ДТП в Кандалакшском районе Мурманской области, где автомобиль Renault Logan с прицепом вылетел с дороги в водоем, сообщили в региональной ГИБДД.ЧП произошло около полудня в пятницу на автодороге Р-21 "Кола"."Водитель автомобиля Renault Logan (с прицепом) по неустановленной причине допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием в водоём. В результате ДТП погибли три человека. Причины ДТП и причины смерти устанавливаются", - говорится в сообщении. Как уточнили в инспекции, детей среди погибших нет.

https://ria.ru/20220418/dtp-1784100984.html

мурманская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мурманская область