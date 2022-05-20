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Мужчина погиб при обстреле Донецка украинскими войсками

Мужчина погиб при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 20.05.2022

Мужчина погиб при обстреле Донецка украинскими войсками

Мужчина погиб в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:44

2022-05-20T12:44

2022-05-20T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Куйбышевском районе Донецка, по проспекту Кремлевский, погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, куйбышевский район, вооруженные силы украины, донецкая народная республика