17:24 20.05.2022 (обновлено: 17:46 20.05.2022)
"Поезд помощи Донбассу" с гуманитарным грузом прибыл в Луганск
"Поезд помощи Донбассу" с гуманитарным грузом от регионов России прибыл в Луганск
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк"Поезд помощи Донбассу" с гуманитарным грузом
"Поезд помощи Донбассу" с гуманитарным грузом. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Поезд помощи Донбассу" с гуманитарным грузом от Народного фронта, РЖД и регионов России прибыл в Луганск, рассказали в пресс-службе Общероссийского Народного фронта (ОНФ).
"Поезд помощи Донбассу", сформированный Народным фронтом, РЖД и российскими регионами, прибыл в Луганскую народную республику. 27 вагонов с гуманитарной помощью будут разгружены волонтерами и доставлены жителям городов и поселков ЛНР в самое ближайшее время, остальные вагоны направлены в Донецкую народную республику", - говорится в сообщении.
"Гуманитарная помощь поступала и продолжает поступать автомобильным транспортом, но такой масштабный железнодорожный конвой мы встречаем первый раз. Сегодня идет очень большой фронт восстановления, прибывшие стройматериалы из Российской Федерации – это очень значимое подспорье", -сказал председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.
Так, первые два КАМАЗа с гуманитарным грузом из "Поезда помощи Донбассу" уже доставлены в Первомайск.
"Продукты питания, воды, средства личной гигиены из прибывшего гуманитарного груза будут оперативно направлены жителям освобожденных территорий и населенных пунктов ЛНР, наиболее близко расположенных к зоне боевых действий. Стройматериалы пойдут на восстановление социальных учреждений и жилых домов пострадавших районов республики", - говорится в сообщении пресс-службы.