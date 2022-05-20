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"Поезд помощи Донбассу" с гуманитарным грузом прибыл в Луганск - РИА Новости, 20.05.2022
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https://ria.ru/20220520/donbass-1789789528.html
"Поезд помощи Донбассу" с гуманитарным грузом прибыл в Луганск
"Поезд помощи Донбассу" с гуманитарным грузом прибыл в Луганск - РИА Новости, 20.05.2022
"Поезд помощи Донбассу" с гуманитарным грузом прибыл в Луганск
"Поезд помощи Донбассу" с гуманитарным грузом от Народного фронта, РЖД и регионов России прибыл в Луганск, рассказали в пресс-службе Общероссийского Народного... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:24
2022-05-20T17:46
специальная военная операция на украине
общество
луганск
луганская народная республика
ржд
первомайск
алексей карякин
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Поезд помощи Донбассу" с гуманитарным грузом от Народного фронта, РЖД и регионов России прибыл в Луганск, рассказали в пресс-службе Общероссийского Народного фронта (ОНФ)."Поезд помощи Донбассу", сформированный Народным фронтом, РЖД и российскими регионами, прибыл в Луганскую народную республику. 27 вагонов с гуманитарной помощью будут разгружены волонтерами и доставлены жителям городов и поселков ЛНР в самое ближайшее время, остальные вагоны направлены в Донецкую народную республику", - говорится в сообщении."Гуманитарная помощь поступала и продолжает поступать автомобильным транспортом, но такой масштабный железнодорожный конвой мы встречаем первый раз. Сегодня идет очень большой фронт восстановления, прибывшие стройматериалы из Российской Федерации – это очень значимое подспорье", -сказал председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.Так, первые два КАМАЗа с гуманитарным грузом из "Поезда помощи Донбассу" уже доставлены в Первомайск."Продукты питания, воды, средства личной гигиены из прибывшего гуманитарного груза будут оперативно направлены жителям освобожденных территорий и населенных пунктов ЛНР, наиболее близко расположенных к зоне боевых действий. Стройматериалы пойдут на восстановление социальных учреждений и жилых домов пострадавших районов республики", - говорится в сообщении пресс-службы.
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общество, луганск, луганская народная республика, ржд, первомайск, алексей карякин, гуманитарная помощь
17:24 20.05.2022 (обновлено: 17:46 20.05.2022)
 
"Поезд помощи Донбассу" с гуманитарным грузом прибыл в Луганск

"Поезд помощи Донбассу" с гуманитарным грузом от регионов России прибыл в Луганск

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк"Поезд помощи Донбассу" с гуманитарным грузом
Поезд помощи Донбассу с гуманитарным грузом - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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"Поезд помощи Донбассу" с гуманитарным грузом. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Поезд помощи Донбассу" с гуманитарным грузом от Народного фронта, РЖД и регионов России прибыл в Луганск, рассказали в пресс-службе Общероссийского Народного фронта (ОНФ).
"Поезд помощи Донбассу", сформированный Народным фронтом, РЖД и российскими регионами, прибыл в Луганскую народную республику. 27 вагонов с гуманитарной помощью будут разгружены волонтерами и доставлены жителям городов и поселков ЛНР в самое ближайшее время, остальные вагоны направлены в Донецкую народную республику", - говорится в сообщении.
"Гуманитарная помощь поступала и продолжает поступать автомобильным транспортом, но такой масштабный железнодорожный конвой мы встречаем первый раз. Сегодня идет очень большой фронт восстановления, прибывшие стройматериалы из Российской Федерации – это очень значимое подспорье", -сказал председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.
Так, первые два КАМАЗа с гуманитарным грузом из "Поезда помощи Донбассу" уже доставлены в Первомайск.
"Продукты питания, воды, средства личной гигиены из прибывшего гуманитарного груза будут оперативно направлены жителям освобожденных территорий и населенных пунктов ЛНР, наиболее близко расположенных к зоне боевых действий. Стройматериалы пойдут на восстановление социальных учреждений и жилых домов пострадавших районов республики", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛуганскЛуганская Народная РеспубликаРЖДПервомайскАлексей КарякинГуманитарная помощь
 
 
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