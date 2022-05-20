https://ria.ru/20220520/donbass-1789654480.html
Народная милиция ЛНР рассказала о потерях ВСУ за сутки
Народная милиция ЛНР рассказала о потерях ВСУ за сутки - РИА Новости, 20.05.2022
Народная милиция ЛНР рассказала о потерях ВСУ за сутки
Народная милиция Луганской народной республики заявляет, что украинские войска потеряли за сутки 17 человек, семь украинских военных сложили оружие. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:08
2022-05-20T10:08
2022-05-20T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
лнр
украина
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владимир путин
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявляет, что украинские войска потеряли за сутки 17 человек, семь украинских военных сложили оружие.В четверг Народная милиция ЛНР заявляла, что за сутки украинские войска потеряли в столкновениях с ее подразделениями 20 человек."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 17 человек личного состава, четыре бронетранспортера, пять единиц автомобильной техники, семь военнослужащих ВСУ (вооруженных сил Украины) приняли правильное решение, сложили оружие и тем самым сохранили свою жизнь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/lnr-1789616251.html
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в мире, донбасс, лнр, украина, россия, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы украины
10:08 20.05.2022 (обновлено: 10:23 20.05.2022)
Народная милиция ЛНР рассказала о потерях ВСУ за сутки
Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли 17 человек личного состава