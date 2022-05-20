https://ria.ru/20220520/donbass-1789628317.html
В офисе Зеленского пригрозили дерусифицировать Донбасс
В офисе Зеленского пригрозили дерусифицировать Донбасс - РИА Новости, 20.05.2022
В офисе Зеленского пригрозили дерусифицировать Донбасс
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие "русские" в Донбассе и Харьковской области. Его слова,... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T03:06
2022-05-20T03:06
2022-05-20T09:36
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
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луганская народная республика
донецкая народная республика
харьковская область
михаил подоляк
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие "русские" в Донбассе и Харьковской области. Его слова, произнесенные в эфире телемарафона, приводит издание "Страна.ua".Он также призвал к тому, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там "не было физически".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/russkie-1781755068.html
донбасс
украина
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донецкая народная республика
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в мире, донбасс, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, харьковская область, михаил подоляк
03:06 20.05.2022 (обновлено: 09:36 20.05.2022)
В офисе Зеленского пригрозили дерусифицировать Донбасс
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал забыть слово "русские" в Донбассе