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В офисе Зеленского пригрозили дерусифицировать Донбасс - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/donbass-1789628317.html
В офисе Зеленского пригрозили дерусифицировать Донбасс
В офисе Зеленского пригрозили дерусифицировать Донбасс - РИА Новости, 20.05.2022
В офисе Зеленского пригрозили дерусифицировать Донбасс
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие "русские" в Донбассе и Харьковской области. Его слова,... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T03:06
2022-05-20T09:36
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
харьковская область
михаил подоляк
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие "русские" в Донбассе и Харьковской области. Его слова, произнесенные в эфире телемарафона, приводит издание "Страна.ua".Он также призвал к тому, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там "не было физически".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/russkie-1781755068.html
донбасс
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в мире, донбасс, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, харьковская область, михаил подоляк
03:06 20.05.2022 (обновлено: 09:36 20.05.2022)
 
В офисе Зеленского пригрозили дерусифицировать Донбасс

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал забыть слово "русские" в Донбассе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие "русские" в Донбассе и Харьковской области. Его слова, произнесенные в эфире телемарафона, приводит издание "Страна.ua".

"Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские", — заявил Подоляк.

Он также призвал к тому, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там "не было физически".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 18:04Специальная военная операция на Украине
В Госдуму внесли проект заявления о признании геноцида русских на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьМихаил Подоляк
 
 
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