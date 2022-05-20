https://ria.ru/20220520/donbass-1789628317.html

В офисе Зеленского пригрозили дерусифицировать Донбасс

В офисе Зеленского пригрозили дерусифицировать Донбасс - РИА Новости, 20.05.2022

В офисе Зеленского пригрозили дерусифицировать Донбасс

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие "русские" в Донбассе и Харьковской области. Его слова,... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T03:06

2022-05-20T03:06

2022-05-20T09:36

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

харьковская область

михаил подоляк

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие "русские" в Донбассе и Харьковской области. Его слова, произнесенные в эфире телемарафона, приводит издание "Страна.ua".Он также призвал к тому, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там "не было физически".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/russkie-1781755068.html

донбасс

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

харьковская область

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в мире, донбасс, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, харьковская область, михаил подоляк