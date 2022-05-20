https://ria.ru/20220520/dnr-1789852338.html

Россия эвакуировала из районов ДНР, ЛНР и Украины более 17 тысяч человек

Россия эвакуировала из районов ДНР, ЛНР и Украины более 17 тысяч человек - РИА Новости, 20.05.2022

Россия эвакуировала из районов ДНР, ЛНР и Украины более 17 тысяч человек

Россия без помощи киевских властей эвакуировала за сутки более 17 тысяч человек из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, заявил в пятницу на брифинге руководитель РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T22:33

2022-05-20T22:33

2022-05-20T22:33

в мире

россия

украина

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786453910_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db18aee7c3205c102e35e6ba48889298.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия без помощи киевских властей эвакуировала за сутки более 17 тысяч человек из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 306 человек, в том числе 2 213 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже почти 1,378 миллиона человек, из которых более 232 тысяч детей. Границу России пересекли более 188 тысяч личных автомобилей.По словам Мизинцева, в субъектах РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Беженцам помогают в решении насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат.Начальник Национального центра управления обороной РФ рассказал, что за прошедшие сутки от иностранных и украинских граждан поступило 102 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 756 228 таких обращений из 2 136 населенных пунктов Украины, уточнил Мизинцев.

https://ria.ru/20220520/lnr-1789844844.html

https://ria.ru/20220519/feyk-1789592194.html

россия

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, луганская народная республика