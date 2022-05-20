https://ria.ru/20220520/dnr-1789852338.html
Россия эвакуировала из районов ДНР, ЛНР и Украины более 17 тысяч человек
Россия эвакуировала из районов ДНР, ЛНР и Украины более 17 тысяч человек - РИА Новости, 20.05.2022
Россия эвакуировала из районов ДНР, ЛНР и Украины более 17 тысяч человек
Россия без помощи киевских властей эвакуировала за сутки более 17 тысяч человек из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, заявил в пятницу на брифинге руководитель РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T22:33
2022-05-20T22:33
2022-05-20T22:33
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия без помощи киевских властей эвакуировала за сутки более 17 тысяч человек из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 306 человек, в том числе 2 213 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже почти 1,378 миллиона человек, из которых более 232 тысяч детей. Границу России пересекли более 188 тысяч личных автомобилей.По словам Мизинцева, в субъектах РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Беженцам помогают в решении насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат.Начальник Национального центра управления обороной РФ рассказал, что за прошедшие сутки от иностранных и украинских граждан поступило 102 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 756 228 таких обращений из 2 136 населенных пунктов Украины, уточнил Мизинцев.
https://ria.ru/20220520/lnr-1789844844.html
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в мире, россия, украина, луганская народная республика
Россия эвакуировала из районов ДНР, ЛНР и Украины более 17 тысяч человек
Мизинцев: Россия эвакуировала из районов ДНР, ЛНР и Украины более 17 тысяч человек