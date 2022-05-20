19:22 20.05.2022 (обновлено: 19:30 20.05.2022)
Двадцать семь военнослужащих ДНР погибли за неделю, 120 получили ранения
Народная милиция: двадцать семь военнослужащих ДНР погибли за неделю, 120 получили ранения
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Двадцать семь военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшую неделю при исполнении воинского долга, 120 получили ранения, сообщила Народная милиция республики.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость 27 защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 120 получили ранения", - говорится в сообщении официального представителя Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.