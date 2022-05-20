https://ria.ru/20220520/dnr-1789809674.html
ВСУ обстреляли Владимировку в Донбассе, пять человек погибли, один ранен
ВСУ обстреляли Владимировку в Донбассе, пять человек погибли, один ранен - РИА Новости, 20.05.2022
ВСУ обстреляли Владимировку в Донбассе, пять человек погибли, один ранен
Украинские войска обстреляли Владимировку в Донецкой народной республике, пять человек погибли, один ранен, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:23
2022-05-20T18:23
2022-05-20T18:31
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Владимировку в Донецкой народной республике, пять человек погибли, один ранен, сообщает штаб территориальной обороны республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Владимировку, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. В результате обстрела... по улице Проценко погибли пять мужчин. Еще одна женщина получила ранение", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/dnr-1789807509.html
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в мире, донбасс, владимир путин, украина, россия
18:23 20.05.2022 (обновлено: 18:31 20.05.2022)
ВСУ обстреляли Владимировку в Донбассе, пять человек погибли, один ранен
СЦКК: ВСУ обстреляли Владимировку в Донбассе, пять человек погибли, один ранен