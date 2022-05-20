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В ДНР за все время агрессии ВСУ погибло 7439 человек, заявила омбудсмен - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/dnr-1789778077.html
В ДНР за все время агрессии ВСУ погибло 7439 человек, заявила омбудсмен
В ДНР за все время агрессии ВСУ погибло 7439 человек, заявила омбудсмен - РИА Новости, 20.05.2022
В ДНР за все время агрессии ВСУ погибло 7439 человек, заявила омбудсмен
В Донецкой народной республике за весь период вооруженной агрессии Украины составляет 7439, среди них 105 детей, такие данные приводит аппарат омбудсмена ДНР... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:53
2022-05-20T17:02
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
владимир путин
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. В Донецкой народной республике за весь период вооруженной агрессии Украины составляет 7439, среди них 105 детей, такие данные приводит аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/plan-1789734148.html
донецкая народная республика
украина
россия
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, донбасс, владимир путин
16:53 20.05.2022 (обновлено: 17:02 20.05.2022)
 
В ДНР за все время агрессии ВСУ погибло 7439 человек, заявила омбудсмен

Омбудсмен: в ДНР за все время агрессии ВСУ погибло 7439 человек, среди них 105 детей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПожилая женщина у разрушенного дома в Левобережном районе Мариуполя
Пожилая женщина у разрушенного дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Пожилая женщина у разрушенного дома в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. В Донецкой народной республике за весь период вооруженной агрессии Украины составляет 7439, среди них 105 детей, такие данные приводит аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие ДНР на блокпосту рядом с территорией завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 14:38Специальная военная операция на Украине
Замглавы МИД Италии заявил о наличии у Рима мирного плана по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияДонбассВладимир Путин
 
 
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