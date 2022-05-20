https://ria.ru/20220520/dnr-1789778077.html

В ДНР за все время агрессии ВСУ погибло 7439 человек, заявила омбудсмен

В ДНР за все время агрессии ВСУ погибло 7439 человек, заявила омбудсмен - РИА Новости, 20.05.2022

В ДНР за все время агрессии ВСУ погибло 7439 человек, заявила омбудсмен

В Донецкой народной республике за весь период вооруженной агрессии Украины составляет 7439, среди них 105 детей, такие данные приводит аппарат омбудсмена ДНР... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:53

2022-05-20T16:53

2022-05-20T17:02

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

владимир путин

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. В Донецкой народной республике за весь период вооруженной агрессии Украины составляет 7439, среди них 105 детей, такие данные приводит аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/plan-1789734148.html

донецкая народная республика

украина

россия

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, донбасс, владимир путин