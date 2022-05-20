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Депутат народного совета Сергей Прокопенко избран зампредседателя совета - РИА Новости, 20.05.2022
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Депутат народного совета Сергей Прокопенко избран зампредседателя совета
Депутат народного совета Сергей Прокопенко избран зампредседателя совета - РИА Новости, 20.05.2022
Депутат народного совета Сергей Прокопенко избран зампредседателя совета
Депутат Народного совета Донецкой народной республики Сергей Прокопенко избран зампредседателя совета, он займет место назначенной послом ДНР в РФ Ольги... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:42
2022-05-20T16:10
в мире
политика
днр
россия
справки
ольга макеева
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Депутат Народного совета Донецкой народной республики Сергей Прокопенко избран зампредседателя совета, он займет место назначенной послом ДНР в РФ Ольги Макеевой, сообщили в совете."В пятницу, 20 мая, в рамках повестки дня внеочередного пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой народной республики второго созыва парламентарии приняли постановление об избрании заместителя председателя Народного совета Донецкой народной республики. По итогам открытого голосования заместителем председателя Народного совета Донецкой народной республики избран депутат Народного совета Донецкой народной республики Прокопенко Сергей Борисович", - говорится в сообщении в Telegram-канале Совета.Прокопенко был избран депутатом Народного совета ДНР первого созыва в 2016 году и состоял в комитете Народного совета по образованию, науке и культуре. С 2018 года Прокопенко является депутатом Народного совета ДНР второго созыва. С 2019 года он является членом комитета Народного совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям.В пятницу в ходе внеочередного пленарного заседания парламентарии также приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Народного совета ДНР Ольги Макеевой в связи с ее назначением на должность чрезвычайного и полномочного посла ДНР в России.
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в мире, политика, днр, россия, справки, ольга макеева, донецкая народная республика
15:42 20.05.2022 (обновлено: 16:10 20.05.2022)
 
Депутат народного совета Сергей Прокопенко избран зампредседателя совета

Заместителем председателя Народного совета ДНР назначен его депутат Прокопенко

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой народной республики
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Депутат Народного совета Донецкой народной республики Сергей Прокопенко избран зампредседателя совета, он займет место назначенной послом ДНР в РФ Ольги Макеевой, сообщили в совете.
"В пятницу, 20 мая, в рамках повестки дня внеочередного пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой народной республики второго созыва парламентарии приняли постановление об избрании заместителя председателя Народного совета Донецкой народной республики. По итогам открытого голосования заместителем председателя Народного совета Донецкой народной республики избран депутат Народного совета Донецкой народной республики Прокопенко Сергей Борисович", - говорится в сообщении в Telegram-канале Совета.
Прокопенко был избран депутатом Народного совета ДНР первого созыва в 2016 году и состоял в комитете Народного совета по образованию, науке и культуре. С 2018 года Прокопенко является депутатом Народного совета ДНР второго созыва. С 2019 года он является членом комитета Народного совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям.
В пятницу в ходе внеочередного пленарного заседания парламентарии также приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Народного совета ДНР Ольги Макеевой в связи с ее назначением на должность чрезвычайного и полномочного посла ДНР в России.
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