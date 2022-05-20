https://ria.ru/20220520/dnr-1789754321.html

Депутат народного совета Сергей Прокопенко избран зампредседателя совета

Депутат народного совета Сергей Прокопенко избран зампредседателя совета - РИА Новости, 20.05.2022

Депутат народного совета Сергей Прокопенко избран зампредседателя совета

Депутат Народного совета Донецкой народной республики Сергей Прокопенко избран зампредседателя совета, он займет место назначенной послом ДНР в РФ Ольги... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:42

2022-05-20T15:42

2022-05-20T16:10

в мире

политика

днр

россия

справки

ольга макеева

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755715_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_c266ddc3af77a666df08de01c4ba958a.jpg

ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Депутат Народного совета Донецкой народной республики Сергей Прокопенко избран зампредседателя совета, он займет место назначенной послом ДНР в РФ Ольги Макеевой, сообщили в совете."В пятницу, 20 мая, в рамках повестки дня внеочередного пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой народной республики второго созыва парламентарии приняли постановление об избрании заместителя председателя Народного совета Донецкой народной республики. По итогам открытого голосования заместителем председателя Народного совета Донецкой народной республики избран депутат Народного совета Донецкой народной республики Прокопенко Сергей Борисович", - говорится в сообщении в Telegram-канале Совета.Прокопенко был избран депутатом Народного совета ДНР первого созыва в 2016 году и состоял в комитете Народного совета по образованию, науке и культуре. С 2018 года Прокопенко является депутатом Народного совета ДНР второго созыва. С 2019 года он является членом комитета Народного совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям.В пятницу в ходе внеочередного пленарного заседания парламентарии также приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Народного совета ДНР Ольги Макеевой в связи с ее назначением на должность чрезвычайного и полномочного посла ДНР в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220520/shtab-1789698680.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, политика, днр, россия, справки, ольга макеева, донецкая народная республика