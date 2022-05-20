https://ria.ru/20220520/depressiya-1789735044.html

Психиатр рассказал, почему в Москве чаще принимают антидепрессанты

Психиатр рассказал, почему в Москве чаще принимают антидепрессанты - РИА Новости, 20.05.2022

Психиатр рассказал, почему в Москве чаще принимают антидепрессанты

Тот факт, что Москва является лидером по приему населением антидепрессантов, означает, что специалисты служб психического здоровья города в этом отношении... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:40

2022-05-20T14:40

2022-05-20T14:40

москва

общество

здоровье - общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

георгий костюк

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тот факт, что Москва является лидером по приему населением антидепрессантов, означает, что специалисты служб психического здоровья города в этом отношении немного более продвинуты, чем в других регионах, рассказал главный психиатр столицы Георгий Костюк журналистам.Ранее в СМИ появилась информация, что лидерами по потреблению антидепрессантов стала Москва, где от депрессии лечится каждый восьмой, Санкт-Петербург и Московская область — каждый девятый."Если эта оценка была сделана по количеству применяемых антидепрессантов, то меня радует, что Москва именно так отличается от других регионов, потому что в нашей стране очень недовыявленные депрессивные состояния. По официальным данным медицинской статистики, наши люди депрессиями почти не болеют, а в жизни мы видим, что это не так. Поэтому если в Москве назначаются антидепрессанты чаще, чем в других городах, это значит, что мои коллеги из служб психического здоровья в этом отношении немного более продвинуты, чем в других регионах", - сказал Костюк в кулуарах фестиваля психопросвещения "PSYFEST 2022: весеннее обострение".Он отметил, что для нашей страны характерно значительное отставание по сравнению с другими благополучными странами по количеству выявляемых расстройств и назначению лекарств.Психиатр добавил, что Москва - это город больших скоростей, город, куда приезжают люди с амбициями, и если им что-то не удается, это вызывает тревоги и стресс, поэтому уровень стресса в крупных городах, конечно, выше. И справляться с ними надо не "заеданием и запиванием", а физической активностью.

https://ria.ru/20220520/psikhiatr-1789733526.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220520/psikhiatr-1789676297.html

москва

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, здоровье - общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), георгий костюк