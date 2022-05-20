https://ria.ru/20220520/depressiya-1789735044.html
Психиатр рассказал, почему в Москве чаще принимают антидепрессанты
Психиатр рассказал, почему в Москве чаще принимают антидепрессанты - РИА Новости, 20.05.2022
Психиатр рассказал, почему в Москве чаще принимают антидепрессанты
Тот факт, что Москва является лидером по приему населением антидепрессантов, означает, что специалисты служб психического здоровья города в этом отношении... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:40
2022-05-20T14:40
2022-05-20T14:40
москва
общество
здоровье - общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
георгий костюк
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тот факт, что Москва является лидером по приему населением антидепрессантов, означает, что специалисты служб психического здоровья города в этом отношении немного более продвинуты, чем в других регионах, рассказал главный психиатр столицы Георгий Костюк журналистам.Ранее в СМИ появилась информация, что лидерами по потреблению антидепрессантов стала Москва, где от депрессии лечится каждый восьмой, Санкт-Петербург и Московская область — каждый девятый."Если эта оценка была сделана по количеству применяемых антидепрессантов, то меня радует, что Москва именно так отличается от других регионов, потому что в нашей стране очень недовыявленные депрессивные состояния. По официальным данным медицинской статистики, наши люди депрессиями почти не болеют, а в жизни мы видим, что это не так. Поэтому если в Москве назначаются антидепрессанты чаще, чем в других городах, это значит, что мои коллеги из служб психического здоровья в этом отношении немного более продвинуты, чем в других регионах", - сказал Костюк в кулуарах фестиваля психопросвещения "PSYFEST 2022: весеннее обострение".Он отметил, что для нашей страны характерно значительное отставание по сравнению с другими благополучными странами по количеству выявляемых расстройств и назначению лекарств.Психиатр добавил, что Москва - это город больших скоростей, город, куда приезжают люди с амбициями, и если им что-то не удается, это вызывает тревоги и стресс, поэтому уровень стресса в крупных городах, конечно, выше. И справляться с ними надо не "заеданием и запиванием", а физической активностью.
https://ria.ru/20220520/psikhiatr-1789733526.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220520/psikhiatr-1789676297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, здоровье - общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), георгий костюк
Психиатр рассказал, почему в Москве чаще принимают антидепрессанты
Главный психиатр Москвы Костюк рассказал, почему в столице чаще принимают антидепрессанты
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тот факт, что Москва является лидером по приему населением антидепрессантов, означает, что специалисты служб психического здоровья города в этом отношении немного более продвинуты, чем в других регионах, рассказал главный психиатр столицы Георгий Костюк журналистам.
Ранее в СМИ появилась информация, что лидерами по потреблению антидепрессантов стала Москва
, где от депрессии лечится каждый восьмой, Санкт-Петербург
и Московская область
— каждый девятый.
"Если эта оценка была сделана по количеству применяемых антидепрессантов, то меня радует, что Москва именно так отличается от других регионов, потому что в нашей стране очень недовыявленные депрессивные состояния. По официальным данным медицинской статистики, наши люди депрессиями почти не болеют, а в жизни мы видим, что это не так. Поэтому если в Москве назначаются антидепрессанты чаще, чем в других городах, это значит, что мои коллеги из служб психического здоровья в этом отношении немного более продвинуты, чем в других регионах", - сказал Костюк в кулуарах фестиваля психопросвещения "PSYFEST 2022: весеннее обострение".
Он отметил, что для нашей страны характерно значительное отставание по сравнению с другими благополучными странами по количеству выявляемых расстройств и назначению лекарств.
Психиатр добавил, что Москва - это город больших скоростей, город, куда приезжают люди с амбициями, и если им что-то не удается, это вызывает тревоги и стресс, поэтому уровень стресса в крупных городах, конечно, выше. И справляться с ними надо не "заеданием и запиванием", а физической активностью.