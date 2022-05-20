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"Ромир" сообщил о росте "свободных денег" у россиян

"Ромир" сообщил о росте "свободных денег" у россиян - РИА Новости, 20.05.2022

"Ромир" сообщил о росте "свободных денег" у россиян

Объем "свободных денег" у россиян в апреле вырос до 26% с 19,5% в марте, при этом индекс свободных денег составил 76%, следует из данных исследовательского... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:25

2022-05-20T15:25

2022-05-20T15:31

экономика

россия

ромир

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Объем "свободных денег" у россиян в апреле вырос до 26% с 19,5% в марте, при этом индекс свободных денег составил 76%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир".Уточняется, что "свободные деньги" в контексте исследования - это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Индекс свободных денег - разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а затраты - на основе единой панели данных холдинга. Выборка панели репрезентирует население городов России с численностью более 10 тысяч человек."Исследование на основе единой панели данных "Ромир" показало, что в апреле после основных трат в кошельке россиянина осталось 26% "свободных денег", - говорится в исследовании. Как уточнили в "Ромире", в марте свободных денег у россиян было 19,53%."Индекс свободных денег составил 76%, что по сравнению с предшествующим месяцем больше на 32% (18 процентных пунктов)", - отмечают исследователи. При этом по отношению к апрелю прошлого года индекс сократился на 7,7%, тогда он составлял 83%.

https://ria.ru/20220516/regiony-1788712551.html

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экономика, россия, ромир , федеральная служба государственной статистики (росстат)