https://ria.ru/20220520/delo-1789649749.html

Основателя Nexta обвинили в руководстве террористической организацией

Основателя Nexta обвинили в руководстве террористической организацией - РИА Новости, 20.05.2022

Основателя Nexta обвинили в руководстве террористической организацией

Основателя группы Telegram-каналов Nexta Степана Путило и других лиц, задействованных в ее работе, в Белоруссии обвинили в организации и руководстве... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:36

2022-05-20T09:36

2022-05-20T10:09

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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Основателя группы Telegram-каналов Nexta Степана Путило и других лиц, задействованных в ее работе, в Белоруссии обвинили в организации и руководстве деятельностью террористической организации, сообщил СК республики.В апреле Верховный суд Белоруссии признал группу Telegram-каналов Nexta террористической организацией."Дополнительно возбуждено уголовное дело в отношении Степана Путило, Яна Рудика и иных лиц за организацию и руководство деятельностью террористической организации NEXTA", - сообщает Следственный комитет Белоруссии.Поясняется, что "с 2020 года обвиняемые использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Беларуси и радикализации так называемых акций протеста". "Вышеуказанные террористы неоднократно призывали к разжиганию социальной вражды и розни, блокировке дорог и координации уличных беспорядков, совершению терактов на железной дороге и диверсий на предприятиях, которые могли привести к техногенным катастрофам. Сами обвиняемые находились за пределами страны, однако подталкивали людей к совершению тяжких преступлений, посягательству на независимость, территориальную целостность, суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Согласно белорусскому законодательству, за данное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом.В октябре 2021 года Telegram-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta были признаны в Белоруссии экстремистским формированием, а его деятельность в стране запрещена. Сторонники оппозиции Белоруссии в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировала свои действия через Тelegram-каналы, одним из наиболее популярных стал канал Nexta. Группа Telegram-каналов Nexta в числе первых была признана судом в Белоруссии экстремистскими материалами.Основатели этих Telegram-каналов Степан Путило и Роман Протасевич, находившиеся за пределами Белоруссии, были внесены в республике в список причастных к терроризму. Они были признаны обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности". Минск затребовал их экстрадиции. Протасевич был задержан в конце мая 2021 года в минском аэропорту, когда там из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным, экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В выдаче Путило Польша отказала.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля прошлого года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220408/minsk-1782554943.html

https://ria.ru/20220126/nexta-1769626415.html

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Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, александр лукашенко, роман протасевич, минск, афины, ryanair