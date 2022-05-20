15:20 20.05.2022 (обновлено: 17:12 20.05.2022)
Чешского доцента отстранили от занятий из-за пророссийской позиции
Доцента Пардубицкого университета отстранили от занятий за позицию по Украине
Флаг Чехии. Архивное фото
МОСКВА — 20 мая, РИА Новости. Доцента чешского университета отстранили от работы со студентами из-за его пророссийской позиции, передает интернет-издание Seznam Zprávy.
Основанием стала поступившая жалоба одного из слушателей его курса. По его словам, доцент с факультета электротехники и информатики Милан Явурек выражал свою пророссийскую позицию по отношению к происходящим на Украине событиям, читая лекцию по истории техники.
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Также за день до начала российской спецоперации на Украине доцент разбирал на своей лекции события Евромайдана. Составивший на Явурека жалобу студент заявил, что главной целью лекции было донести мысль о том, "для кого происходили эти демонстрации и перевороты и кому это было выгодно на Западе", а также что "необходимо всегда смотреть на другую сторону медали: на ту, которую от нас скрывают СМИ". Именно подобная позиция и была воспринята как пророссийская.
Со своей стороны, доцент Явурек рассказал Seznam Zprávy, что лишь принес на лекцию книгу "Война в тени Майдана" словацких авторов и прочитал несколько страниц из нее. На этой неделе декан университета Зденек Немец запретил Явуреку контактировать со студентами. Университет также планирует расторгнуть с доцентом трудовой договор "по обоюдному согласию", хотя официальной причиной называется окончание курса предмета, который вел преподаватель.
Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус предположил в статье для портала iDNES.cz, что за текущим положительным отношением европейцев к Украине может скрываться "ненависть к России". При этом он отметил, что в прошлом украинцы не пользовались их симпатией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.