Рейтинг@Mail.ru
Чешского доцента отстранили от занятий из-за пророссийской позиции - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/chekhiya-1789745427.html
Чешского доцента отстранили от занятий из-за пророссийской позиции
Чешского доцента отстранили от занятий из-за пророссийской позиции - РИА Новости, 20.05.2022
Чешского доцента отстранили от занятий из-за пророссийской позиции
Доцента чешского университета отстранили от работы со студентами из-за его пророссийской позиции, передает интернет-издание Seznam Zprávy. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:20
2022-05-20T17:12
в мире
украина
россия
чехия
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513300_175:617:2717:2047_1920x0_80_0_0_ed995704458c5265510aee98d78cfaa1.jpg
МОСКВА — 20 мая, РИА Новости. Доцента чешского университета отстранили от работы со студентами из-за его пророссийской позиции, передает интернет-издание Seznam Zprávy.Основанием стала поступившая жалоба одного из слушателей его курса. По его словам, доцент с факультета электротехники и информатики Милан Явурек выражал свою пророссийскую позицию по отношению к происходящим на Украине событиям, читая лекцию по истории техники.Также за день до начала российской спецоперации на Украине доцент разбирал на своей лекции события Евромайдана. Составивший на Явурека жалобу студент заявил, что главной целью лекции было донести мысль о том, "для кого происходили эти демонстрации и перевороты и кому это было выгодно на Западе", а также что "необходимо всегда смотреть на другую сторону медали: на ту, которую от нас скрывают СМИ". Именно подобная позиция и была воспринята как пророссийская.Со своей стороны, доцент Явурек рассказал Seznam Zprávy, что лишь принес на лекцию книгу "Война в тени Майдана" словацких авторов и прочитал несколько страниц из нее. На этой неделе декан университета Зденек Немец запретил Явуреку контактировать со студентами. Университет также планирует расторгнуть с доцентом трудовой договор "по обоюдному согласию", хотя официальной причиной называется окончание курса предмета, который вел преподаватель.Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус предположил в статье для портала iDNES.cz, что за текущим положительным отношением европейцев к Украине может скрываться "ненависть к России". При этом он отметил, что в прошлом украинцы не пользовались их симпатией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/chekhiya-1783351961.html
https://ria.ru/20220418/otnoshenie-1784016418.html
украина
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513300_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_c52f4d5872583c390069d56b981735d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, чехия, образование
15:20 20.05.2022 (обновлено: 17:12 20.05.2022)
 
Чешского доцента отстранили от занятий из-за пророссийской позиции

Доцента Пардубицкого университета отстранили от занятий за позицию по Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг Чехии
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаг Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА — 20 мая, РИА Новости. Доцента чешского университета отстранили от работы со студентами из-за его пророссийской позиции, передает интернет-издание Seznam Zprávy.
Основанием стала поступившая жалоба одного из слушателей его курса. По его словам, доцент с факультета электротехники и информатики Милан Явурек выражал свою пророссийскую позицию по отношению к происходящим на Украине событиям, читая лекцию по истории техники.
Одна из улиц в Праге - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 16:14
В Чехии испугались реакции России на нападки из Европы
Также за день до начала российской спецоперации на Украине доцент разбирал на своей лекции события Евромайдана. Составивший на Явурека жалобу студент заявил, что главной целью лекции было донести мысль о том, "для кого происходили эти демонстрации и перевороты и кому это было выгодно на Западе", а также что "необходимо всегда смотреть на другую сторону медали: на ту, которую от нас скрывают СМИ". Именно подобная позиция и была воспринята как пророссийская.
Со своей стороны, доцент Явурек рассказал Seznam Zprávy, что лишь принес на лекцию книгу "Война в тени Майдана" словацких авторов и прочитал несколько страниц из нее. На этой неделе декан университета Зденек Немец запретил Явуреку контактировать со студентами. Университет также планирует расторгнуть с доцентом трудовой договор "по обоюдному согласию", хотя официальной причиной называется окончание курса предмета, который вел преподаватель.
Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус предположил в статье для портала iDNES.cz, что за текущим положительным отношением европейцев к Украине может скрываться "ненависть к России". При этом он отметил, что в прошлом украинцы не пользовались их симпатией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 02:20
Экс-президент Чехии заявил о стыде за отношение в Европе к Украине и России
 
В миреУкраинаРоссияЧехияОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала