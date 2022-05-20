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Экс-подполковник СБУ: у украинских и американских нацистов есть общий чат

Экс-подполковник СБУ: у украинских и американских нацистов есть общий чат - РИА Новости, 20.05.2022

Экс-подполковник СБУ: у украинских и американских нацистов есть общий чат

У нацистов Украины, США и других стран есть чат в Telegram, где они рассказывают, как воевали на Украине на стороне националистов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T04:17

2022-05-20T04:17

2022-05-20T04:17

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ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. У нацистов Украины, США и других стран есть чат в Telegram, где они рассказывают, как воевали на Украине на стороне националистов, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.Ранее Прозоров высказал предположение, что среди блокированных на мариупольском заводе "Азовсталь" боевиков полка "Азов" мог быть американский нацист Кент Маклеллан (Kent MсLellan), который занимался в том числе связями полка с иностранными нацистами.Маклеллан состоит в американском "Национальном социалистическом движении" (National Socialist Movement, NSM). Оно имеет свой канал в Telegram, что "невольно наводит на мысль о заинтересованности американских националистов в "славянской" аудитории", отметил Прозоров.При этом, по его словам, в закрытом чате канала переписываются радикалы со всего мира, в том числе с Украины."Многие участники, в том числе американцы, открыто сообщают о своем участии в боевых действиях на стороне украинских националистов. Именно националистов, а не ВСУ. В частности, речь идет об "Азове" и "Правом секторе"*. В чате даже поддерживается рекрутинговая кампания полка", — отметил Прозоров.Сам Маклеллан пользуется в чате ником Bone Face. Роль вербовщика для "Азова" он выполнял и в 2016-2021 годах, отметил Прозоров."Главный тезис, который Маклеллан постоянно повторяет во всех своих переписках, — это то, что "Азов" не воюет ни за Зеленского, ни за НАТО, ни за ЕС. По его словам, "Азов" уже не столько полк, сколько идея неонацистского "возрождения" Украины", — сказал Прозоров.В частности, в одном из сообщений Маклеллан прямо пишет от имени "Азова": "Мы даже не приветствуем Зеленского", в другом: "Это не война за Зеленского".По словам Прозорова, администратор чата разместил голосование с вопросом, кого читатели поддерживают в войне, и там 1% процент проголосовал за Украину, а 42% – за "национал-социалистическую Украину"."Следует сказать, что дела у наемников идут не лучшим образом. В своих сообщениях Маклеллан пишет о нехватке воды, боеприпасов и предательстве украинского командования и лично Зеленского. А недавно он и вовсе получил легкое ранение лица", — отметил Прозоров.Как сообщил ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, с понедельника с "Азовстали" сдались в плен 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке, отметил он.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220520/natsist-1789630956.html

https://ria.ru/20220520/vsu-1789625574.html

https://ria.ru/20220519/plennye-1789411085.html

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