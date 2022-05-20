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Экс-подполковник СБУ: у украинских и американских нацистов есть общий чат - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/chat-1789634862.html
Экс-подполковник СБУ: у украинских и американских нацистов есть общий чат
Экс-подполковник СБУ: у украинских и американских нацистов есть общий чат - РИА Новости, 20.05.2022
Экс-подполковник СБУ: у украинских и американских нацистов есть общий чат
У нацистов Украины, США и других стран есть чат в Telegram, где они рассказывают, как воевали на Украине на стороне националистов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T04:17
2022-05-20T04:17
специальная военная операция на украине
в мире
игорь конашенков
украина
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нато
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ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. У нацистов Украины, США и других стран есть чат в Telegram, где они рассказывают, как воевали на Украине на стороне националистов, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.Ранее Прозоров высказал предположение, что среди блокированных на мариупольском заводе "Азовсталь" боевиков полка "Азов" мог быть американский нацист Кент Маклеллан (Kent MсLellan), который занимался в том числе связями полка с иностранными нацистами.Маклеллан состоит в американском "Национальном социалистическом движении" (National Socialist Movement, NSM). Оно имеет свой канал в Telegram, что "невольно наводит на мысль о заинтересованности американских националистов в "славянской" аудитории", отметил Прозоров.При этом, по его словам, в закрытом чате канала переписываются радикалы со всего мира, в том числе с Украины."Многие участники, в том числе американцы, открыто сообщают о своем участии в боевых действиях на стороне украинских националистов. Именно националистов, а не ВСУ. В частности, речь идет об "Азове" и "Правом секторе"*. В чате даже поддерживается рекрутинговая кампания полка", — отметил Прозоров.Сам Маклеллан пользуется в чате ником Bone Face. Роль вербовщика для "Азова" он выполнял и в 2016-2021 годах, отметил Прозоров."Главный тезис, который Маклеллан постоянно повторяет во всех своих переписках, — это то, что "Азов" не воюет ни за Зеленского, ни за НАТО, ни за ЕС. По его словам, "Азов" уже не столько полк, сколько идея неонацистского "возрождения" Украины", — сказал Прозоров.В частности, в одном из сообщений Маклеллан прямо пишет от имени "Азова": "Мы даже не приветствуем Зеленского", в другом: "Это не война за Зеленского".По словам Прозорова, администратор чата разместил голосование с вопросом, кого читатели поддерживают в войне, и там 1% процент проголосовал за Украину, а 42% – за "национал-социалистическую Украину"."Следует сказать, что дела у наемников идут не лучшим образом. В своих сообщениях Маклеллан пишет о нехватке воды, боеприпасов и предательстве украинского командования и лично Зеленского. А недавно он и вовсе получил легкое ранение лица", — отметил Прозоров.Как сообщил ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, с понедельника с "Азовстали" сдались в плен 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке, отметил он.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220520/natsist-1789630956.html
https://ria.ru/20220520/vsu-1789625574.html
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донецкая народная республика
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в мире, игорь конашенков, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, василий прозоров, луганск, азовсталь
04:17 20.05.2022
 
Экс-подполковник СБУ: у украинских и американских нацистов есть общий чат

Экс-подполковник СБУ Прозоров: у украинских и американских нацистов есть общий чат

© AP Photo / Sergei ChuzavkovСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. У нацистов Украины, США и других стран есть чат в Telegram, где они рассказывают, как воевали на Украине на стороне националистов, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Ранее Прозоров высказал предположение, что среди блокированных на мариупольском заводе "Азовсталь" боевиков полка "Азов" мог быть американский нацист Кент Маклеллан (Kent MсLellan), который занимался в том числе связями полка с иностранными нацистами.
Маклеллан состоит в американском "Национальном социалистическом движении" (National Socialist Movement, NSM). Оно имеет свой канал в Telegram, что "невольно наводит на мысль о заинтересованности американских националистов в "славянской" аудитории", отметил Прозоров.
При этом, по его словам, в закрытом чате канала переписываются радикалы со всего мира, в том числе с Украины.
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"Многие участники, в том числе американцы, открыто сообщают о своем участии в боевых действиях на стороне украинских националистов. Именно националистов, а не ВСУ. В частности, речь идет об "Азове" и "Правом секторе"*. В чате даже поддерживается рекрутинговая кампания полка", — отметил Прозоров.
Сам Маклеллан пользуется в чате ником Bone Face. Роль вербовщика для "Азова" он выполнял и в 2016-2021 годах, отметил Прозоров.
"Главный тезис, который Маклеллан постоянно повторяет во всех своих переписках, — это то, что "Азов" не воюет ни за Зеленского, ни за НАТО, ни за ЕС. По его словам, "Азов" уже не столько полк, сколько идея неонацистского "возрождения" Украины", — сказал Прозоров.
В частности, в одном из сообщений Маклеллан прямо пишет от имени "Азова": "Мы даже не приветствуем Зеленского", в другом: "Это не война за Зеленского".
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По словам Прозорова, администратор чата разместил голосование с вопросом, кого читатели поддерживают в войне, и там 1% процент проголосовал за Украину, а 42% – за "национал-социалистическую Украину".
"Следует сказать, что дела у наемников идут не лучшим образом. В своих сообщениях Маклеллан пишет о нехватке воды, боеприпасов и предательстве украинского командования и лично Зеленского. А недавно он и вовсе получил легкое ранение лица", — отметил Прозоров.
Как сообщил ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, с понедельника с "Азовстали" сдались в плен 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке, отметил он.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИгорь КонашенковУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТОВасилий ПрозоровЛуганскАзовсталь
 
 
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