https://ria.ru/20220520/bunty-1789811776.html

СМИ сообщили о бунтах бойцов теробороны Украины из-за отправки на передовую

СМИ сообщили о бунтах бойцов теробороны Украины из-за отправки на передовую - РИА Новости, 20.05.2022

СМИ сообщили о бунтах бойцов теробороны Украины из-за отправки на передовую

Украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило о череде бунтов бойцов территориальной обороны Украины из-за отправки их подразделений на передовую без... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:34

2022-05-20T18:34

2022-05-20T18:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило о череде бунтов бойцов территориальной обороны Украины из-за отправки их подразделений на передовую без адекватной подготовки."Страна" сообщает о нескольких случаях недовольства, возникших из-за отправки неподготовленных бойцов теробороны в район ведения боевых действий: бойцы 101-й и 115-й бригад записывали видеообращения к командованию и властям страны, заявляя об отказе выполнять боевые задачи и ненадлежащей подготовке и экипировке подразделений.Издание также сообщает о конфликтах между командирами теробороны и родственниками бойцов. "Страна" заявляет, что родственники бойцов 65-го батальона 103-й бригады территориальной обороны устроили протест, когда застали в городе Стрый Львовской области командира батальона, в то время как рядовые военнослужащие были переброшены в район ведения боевых действий на востоке страны.По данным издания, аналогичный конфликт произошел в городе Хуст Закарпатской области, где местный военкомат штурмовали жены и матери тех, кого собирались отправить в места ведения боевых действий. Речь шла примерно о 500 мужчинах, сообщает "Страна".Верховная рада Украины 4 мая приняла закон, который предоставляет возможность территориальной обороне выполнять задания в районах ведения военных действий. До принятия данного закона территориальная оборона могла выполнять задания исключительно вне этих районов. Ранее правительство Украины своим постановлением расширило перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальной обороны, помимо охотничьего оружия в нем появилась артиллерия и ракетные системы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, донбасс, россия, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр