https://ria.ru/20220520/bti-1789734920.html
Все услуги БТИ в Подмосковье переведут в онлайн в 2023 году
Все услуги БТИ в Подмосковье переведут в онлайн в 2023 году - РИА Новости, 20.05.2022
Все услуги БТИ в Подмосковье переведут в онлайн в 2023 году
Все услуги Бюро технической инвентаризации на территории Московской области переведут в формат онлайн в 2023 году, сообщила журналистам заместитель председателя РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:02
2022-05-20T15:02
2022-05-20T15:02
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КРАСНОГОРСК, 20 мая – РИА Новости. Все услуги Бюро технической инвентаризации на территории Московской области переведут в формат онлайн в 2023 году, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.Она добавила, что для реализации плана по цифровизации потребуется время на улучшение принципов работы, закупку оборудования, в том числе data-серверов.Также в пресс-службе зампреда правительства отметили, что с 1 июня в МФЦ региона в качестве пилотного проекта будут оказываться пять наиболее востребованных услуг БТИ. Пилотными регионами станут городские округа Красногорск, Краснознаменск, Балашиха, Щелково и Долгопрудный, а с 1 сентября услуги будут растиражированы во всех 65 территориальных офисах МФЦ Московской области, а также две из них будут доступны на портале РПГУ.
https://ria.ru/20220425/medspravki-1785384639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), бти, общество, краснознаменск, красногорск