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Все услуги БТИ в Подмосковье переведут в онлайн в 2023 году - РИА Новости, 20.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220520/bti-1789734920.html
Все услуги БТИ в Подмосковье переведут в онлайн в 2023 году
Все услуги БТИ в Подмосковье переведут в онлайн в 2023 году - РИА Новости, 20.05.2022
Все услуги БТИ в Подмосковье переведут в онлайн в 2023 году
Все услуги Бюро технической инвентаризации на территории Московской области переведут в формат онлайн в 2023 году, сообщила журналистам заместитель председателя РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:02
2022-05-20T15:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
бти
общество
краснознаменск
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КРАСНОГОРСК, 20 мая – РИА Новости. Все услуги Бюро технической инвентаризации на территории Московской области переведут в формат онлайн в 2023 году, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.Она добавила, что для реализации плана по цифровизации потребуется время на улучшение принципов работы, закупку оборудования, в том числе data-серверов.Также в пресс-службе зампреда правительства отметили, что с 1 июня в МФЦ региона в качестве пилотного проекта будут оказываться пять наиболее востребованных услуг БТИ. Пилотными регионами станут городские округа Красногорск, Краснознаменск, Балашиха, Щелково и Долгопрудный, а с 1 сентября услуги будут растиражированы во всех 65 территориальных офисах МФЦ Московской области, а также две из них будут доступны на портале РПГУ.
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московская область (подмосковье), бти, общество, краснознаменск, красногорск
15:02 20.05.2022
 

Все услуги БТИ в Подмосковье переведут в онлайн в 2023 году

© Pixabay / Pexels Инженер за работой
Инженер за работой - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Pixabay / Pexels
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КРАСНОГОРСК, 20 мая – РИА Новости. Все услуги Бюро технической инвентаризации на территории Московской области переведут в формат онлайн в 2023 году, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.
"Подмосковье - это самый развивающийся регион, где практически все госуслуги цифровизированы. Московское областное БТИ не может отставать. Бюро оказывает порядка 70 услуг. В этих 70 услугах цифровизация достигает порядка 70%. Постараемся все цифровизовать в 2023 году", - сказала Кротова.
Она добавила, что для реализации плана по цифровизации потребуется время на улучшение принципов работы, закупку оборудования, в том числе data-серверов.
Также в пресс-службе зампреда правительства отметили, что с 1 июня в МФЦ региона в качестве пилотного проекта будут оказываться пять наиболее востребованных услуг БТИ. Пилотными регионами станут городские округа Красногорск, Краснознаменск, Балашиха, Щелково и Долгопрудный, а с 1 сентября услуги будут растиражированы во всех 65 территориальных офисах МФЦ Московской области, а также две из них будут доступны на портале РПГУ.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БТИОбществоКраснознаменскКрасногорск
 
 
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