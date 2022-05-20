https://ria.ru/20220520/bolnitsa-1789806125.html

Медсообщество Москвы не боится новых случаев COVID-19, заявил главврач

Медсообщество Москвы не боится новых случаев COVID-19, заявил главврач - РИА Новости, 20.05.2022

Медсообщество Москвы не боится новых случаев COVID-19, заявил главврач

Медицинское сообщество Москвы новых возможных подъемов заболеваемости COVID-19 не боится, заявила РИА Новости главный врач столичной клинической больницы №52... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:11

2022-05-20T18:11

2022-05-20T18:21

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Медицинское сообщество Москвы новых возможных подъемов заболеваемости COVID-19 не боится, заявила РИА Новости главный врач столичной клинической больницы №52 Марьяна Лысенко."Лечебные протоколы отработаны, схемы есть, люди уже понимают, с какой инфекцией они имеют дело. Медицинское сообщество новых подъемов заболеваемости не боится", - сказала Лысенко в кулуарах конгресса "Оргздрав 2022".Она подчеркнула, что граждане должны думать об этом. Также Лысенко добавила, что нужно рассказывать о вакцинации молодым людям на разных этапах развития, чтобы менять их восприятие этой темы.

https://realty.ria.ru/20220518/bolnitsa-1789249117.html

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здоровье - общество